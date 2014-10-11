У Київській області палають торф'яники (фото)

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, зафіксовано займання покладів торфу в Ірпінській зоні в селі Романівка на площі 0,2 га та поблизу смт. Гостомель в проймі річки Ірпінь - 18 га, поблизу села Демидів Вишгородського району на площі 0,5 га та с. Дениси Переяслав-Хмельницького району на площі 1,5 га.

Загалом на гасінні пожеж залучено 53 чоловіки особового складу, 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 13 мотопомп та 2 одиниці спеціальної техніки.

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"Торф'яні пожежі створюють небезпеку провалу в прогорілий грунт (прогар) людей і техніки. Торф повільно прогорає на всю глибину, яка може досягати 6-8 метрів і більше. Вигорілі місця небезпечні проваленням будинків, машин або людей. Навіть після ліквідації пожежі, тривалий час після вигоряння зберігається висока температура", - повідомили в ДСНС.

Також небезпеку для людей може становити задушливий смог від горіння торфовищ, до складу якого входить чадний газ, дрібні зважені частинки, бензол та інші продукти горіння, що можуть призвести до погіршення здоров’я.