Долар котиться вниз: його позиції гірше нікуди

Ситуація на світовому валютному ринку складається не на користь долара. «Американець» падає вже п`ятий день підряд. Після того, як вчора курс пари євро/долар пробив важливу відмітку в 1,50 долара за євро, шанси відігратися у американської валюти не високі. Експерти допускають відкат з рекордних значень пари євро/долар в 1,5144, але тільки у зв`язку з технічними чинниками – фіксацією прибутку інвесторами. Фундаментальні позиції долара – гірше нікуди. ФРС США налаштована на політику зниження облікової ставки через загрозу настання рецесії, а інвестори за таких умов втрачають інтерес до вкладень в активи США.

Вчорашня негативна американська макроекономічна статистка остаточно добила долар. Нагадаємо, в січні замовлення на товари тривалого користування скоротилися на 5,3%, а продажі житла на первинному ринку – на 2,8%. Доля долара в короткостроковій перспективі поки складається невизначено. При цьому експерти відзначають малу вірогідність зниження за відмітку в 1,48–1,49 долара за євро.

РБК