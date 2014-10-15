Сьогодні у Маріуполі оголосили день жалоби

У зв'язку з трагічними подіями 14 жовтня 2014 року, коли в результаті обстрілу бойовиками селища Сартана загинули мирні люди, у місті Маріуполі 15 жовтня 2014 року оголошено днем жалоби.

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Про це повідомляється на сайті Маріупольської міської ради.

"Міська рада міста Маріуполя висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня близько 15.00 у селищі Сартана в результаті обстрілу бойовиками з "Граду" загинули 7 мирних жителів, ще 16 були поранені.