У Маріуполі проведуть мітинг-реквієм за загиблими в Сартані
21:11, 14 жовтня 2014Політика
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Завтра, о 17.00 на площі Свободи поруч з зупинкою "1000 дрібниць" пройде мітинг-реквієм у пам'ять про загиблих сьогодні під час обстрілу селища Сартана в Іллічівському районі Маріуполя.
У Маріуполі вшанують загиблих при обстрілі Сартани / 0629
Про це повідомляє 0629 з посиланням на штаб територіальної оборони міста.
Згідно з повідомленням, рішення провести цей мітинг виникло спонтанно.
Читайте такожПохоронну процесію в Сартані обстріляли з боку Комінтернового - штаб оборони МаріуполяЖителі міста можуть взяти участь у мітингу-реквіємі. У штабі наголосили, що на мітингу вітається українська символіка. "Переконливе прохання обійтися без політичної символіки та передвиборчої агітації", - додали організатори.
Нагадаємо, сьогодні близько 15.00 в селищі Сартана в внаслідок обстрілу з "Граду" загинуло 7 мирних жителів, ще 16 були поранені.
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