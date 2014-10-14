У Маріуполі проведуть мітинг-реквієм за загиблими в Сартані

Про це повідомляє 0629 з посиланням на штаб територіальної оборони міста.

Згідно з повідомленням, рішення провести цей мітинг виникло спонтанно.

Читайте такожПохоронну процесію в Сартані обстріляли з боку Комінтернового - штаб оборони МаріуполяЖителі міста можуть взяти участь у мітингу-реквіємі. У штабі наголосили, що на мітингу вітається українська символіка. "Переконливе прохання обійтися без політичної символіки та передвиборчої агітації", - додали організатори.

Нагадаємо, сьогодні близько 15.00 в селищі Сартана в внаслідок обстрілу з "Граду" загинуло 7 мирних жителів, ще 16 були поранені.