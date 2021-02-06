Постраждалі брат і сестра - у лікарні.

Сьогодні Малиновський районний суд Одеси заарештував 20-річного водія, який збив 5 лютого двох дітей на пішохідному переході.

Читайте такожУ Львові суд оштрафував студентку, яку збила маршрутка (відео)Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, в суботу, 6 лютого, суд задовольнив клопотання - застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Захід діє 55 днів з можливістю внесення застави в розмірі 181 тис. 600 грн.

За версією слідства, вчора вранці 20-річний підозрюваний, будучи п'яним і не маючи водійського посвідчення, керував автомобілем Toyota Prius і порушив правила дорожнього руху. Зокрема, проїхав на розі вулиць Розумовської та Мясоєдовської на заборонний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з мікроавтобусом Ford Transit.

Після чого легковий автомобіль продовжив рух і збив двох дітей: дівчинку, 2009 року народження, і хлопчика, 2008 року народження, які перетинали дорогу по пішохідному переходу.

Зараз брат і сестра знаходяться в лікарні.

Подробиці аварії в Одесі

5 лютого в Одесі на перехресті вулиць Мясоєдовської та Розумовської п'яний 20-річний водій на автомобілі Toyota Prius, що не належить йому, важко травмував двох дітей, які переходили дорогу по пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора.

Toyota, що їхала на червоний сигнал світлофора, спочатку зіткнулася з мікроавтобусом Ford Transit, а потім збила 8-річного хлопчика і 9-річну дівчинку. Обидві дитини були доставлені в лікарню. Дівчинка - в комі, її брат в стані середньої тяжкості.

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Автор: Лариса Козова