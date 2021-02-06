Сьогодні Малиновський районний суд Одеси заарештував 20-річного водія, який збив 5 лютого двох дітей на пішохідному переході.
Читайте такожУ Львові суд оштрафував студентку, яку збила маршрутка (відео)Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, в суботу, 6 лютого, суд задовольнив клопотання - застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Захід діє 55 днів з можливістю внесення застави в розмірі 181 тис. 600 грн.
За версією слідства, вчора вранці 20-річний підозрюваний, будучи п'яним і не маючи водійського посвідчення, керував автомобілем Toyota Prius і порушив правила дорожнього руху. Зокрема, проїхав на розі вулиць Розумовської та Мясоєдовської на заборонний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з мікроавтобусом Ford Transit.
Після чого легковий автомобіль продовжив рух і збив двох дітей: дівчинку, 2009 року народження, і хлопчика, 2008 року народження, які перетинали дорогу по пішохідному переходу.
Зараз брат і сестра знаходяться в лікарні.
Подробиці аварії в Одесі
- 5 лютого в Одесі на перехресті вулиць Мясоєдовської та Розумовської п'яний 20-річний водій на автомобілі Toyota Prius, що не належить йому, важко травмував двох дітей, які переходили дорогу по пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора.
- Toyota, що їхала на червоний сигнал світлофора, спочатку зіткнулася з мікроавтобусом Ford Transit, а потім збила 8-річного хлопчика і 9-річну дівчинку. Обидві дитини були доставлені в лікарню. Дівчинка - в комі, її брат в стані середньої тяжкості.
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