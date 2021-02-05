В Одесі водій на іномарці важко травмував двох дітей на пішохідному переході.
Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, ДТП сталася близько восьмої ранку на перехресті вулиць М'ясоїдівської та Розумовської.
Читайте такожЗґвалтування п'ятирічної дівчинки у лікарні в Полтаві: у поліції розповіли подробиці справиЗа попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota їхав вулицею Розумовською і проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. Через це він зіткнувся з автомобілем Ford Transit, який рухався М'ясоїдівською.
«Після цього Toyota за інерцією продовжила рух, збила двох пішоходів, які перетинали дорогу по пішохідному переходу, і виїхала за межі проїжджої частини», - розповіли в поліції.
За інформацією правоохоронців, 20-річний водій Toyota був у стані алкогольного сп'яніння, що підтвердили в медичній установі.
Як повідомили в регіональному главку Нацполіціі, за попередніми даними, після зіткнення з мікроавтобусом Ford машину Toyota Prius буквально відкинуло на пішохідний перехід, який на зелене світло світлофора перетинали восьмирічний хлопчик і дев'ятирічна дівчинка.
«Дівчинка перебуває у тяжкому стані. Зараз встановлюються обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України», - розповіли правоохоронці.
У мерії міста уточнили, що обох дітей доправили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Згідно з попередніми висновками медиків, стан хлопчика середньої тяжкості.
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