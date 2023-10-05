Три року тому така спроба вже була, але в останній момент кандидатуру Олександра Зеленського тоді завернули.

Олександр Зеленський – батько чинного президента – який має ступінь доктора наук, отримав довічну стипендію Кабінету міністрів України. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Кабінету міністрів України.

Зазначено, що довічну стипендію отримують науково-педагогічні працівники за "видатні заслуги у сфері вищої освіти". Окрім Олександра Зеленського в розпорядженні Кабміну вказано ще близько сотні освітян.

На сайті Державного університету економіки та технологій (Кривий Ріг) зазначено, що Олександр Зеленський у 2003 році захистив докторську дисертацію на тему "Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар’єром". У 2009-2010 роках він був виконавецем гранту Президента України для обдарованої молоді за проектом "Розробка автоматизованої системи геолого-маркшейдерського забезпечення для рудних кар’єрів".

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Сьогодні Олександр Зеленський завідує кафедрою інформатики та інформаційних технологій вказаного університету. Він має 140 наукових публікацій, є співавтором 4 монографій, постійно бере участь у міжнародних наукових конференціях.

Стипендія для Олександра Зеленського

Як писав УНІАН, питання призначення довічної стипендії для Олександра Зеленського піднімалося ще у 2020 році. Але тоді через гучний скандал цього так і не відбулося. Тоді батько президента заявив, що йому стипендія не потрібна.

"Мені взагалі особисто нічого не треба. Я не потребую цього взагалі. Ось моя яка думка. Це ще півроку тому по всій Україні, в кожному інституті проводили збори, і самі колективи висували педагогів на цю стипендію. З нашого інституту висунули дві кандидатури - мене і ще одну людину. Таких, як я - повно по всій Україні. Це щороку вручають такі стипендії. І при Порошенкові таке було. І мене на стипендію висунули не тому, що я тато Зеленського - воно мені не треба. Колектив інституту мене висунув, на науковій раді. Я навіть не знав результат - ось це вперше від вас чую. А ви думаєте, це блат від президента? Ви знаєте, що і президент не бідний. І мені вистачає і зарплати, і пенсії. Я 28 років на об'єктах пропрацював, на живих, а не на хабарах", - заявив він тоді журналістам.

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