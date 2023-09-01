Секретар РНБО зауважив, що коли люди з умовною придатністю потрапляють до тих чи інших частин, то в командирів є "певні процеси".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує, що потрібно визначити, хто такі "обмежено придатні" до військової служби, і де вони можуть використовуватися.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо рекомендації РНБО переглянути систему визначення придатності до військової служби.

"Є така в нормативно-правових документах наших річ - "придатний" або "умовно придатний". Треба дати тлумачення, хто такий "умовно придатний", де люди, які мають такий припис в своїх документах, можуть використовуватися", - зазначив Данілов.

Він додав, що коли люди з умовною придатністю потрапляють до тих чи інших частин, то у командирів є "певні процеси".

"Для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ для того, щоб не було подвійного, потрійного трактування цієї норми", - сказав секретар РНБО.

Так, зауважив він, "сьогодні це питання буде, відповідно до рішення РНБО, вирішене і не буде жодних подвійних тлумачень цих документів". Данілов також уточнив, що йдеться про законодавчі зміни.

Діяльність ВЛК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо діяльності військово-лікарських комісій та повідомив про ухвалені на засіданні рішення.

Зокрема, він зауважив, що потрібно переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

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