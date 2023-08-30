Він зауважив, що деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, а у деяких регіонах таке розширення гальмується.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо діяльності військово-лікарських комісій та повідомив про ухвалені на засіданні рішення.

Про це йдеться у повідомленні в його Telegram-каналі, де зазначається, що на засіданні йшлося про підсумки перевірки всієї системи ВЛК по країні, було надано доповіді щодо порушень та обговорено кроки для унеможливлення будь-якої корупції у сфері ВЛК.

На засіданні доповідали Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, військові, представники медичної сфери, Уповноважений з прав людини та генеральний прокурор.

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"Рішення такі. Провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

Глава держави додав, що за результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

"Активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів. На засіданні РНБО була представлена відповідна статистика щодо роботи областей в цьому напрямі", - повідомив президент.

Він зауважив, що деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, а у деяких регіонах таке розширення гальмується.

"В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання", - підкреслив Зеленський.

Крім того, він наголосив на необхідності завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК. "Держава має поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до ВЛК чи висновків ВЛК", - написав глава держави.

Також він зауважив, що потрібно переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

"Кабінету Міністрів України доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів. Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави", - наголосив Зеленський.

Перевірка роботи ВЛК в Україні - деталі

У травні Зеленський підписав законопроекти, які дозволяють створювати ВЛК при державних і комунальних закладах охорони здоровʼя, а також спрощують оформлення довідки про обставини травматизації військового під час воєнного стану.

Згодом Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким спростив порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, які потрібно подавати на розгляд відповідної комісії.

Нещодавно уряд ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарських комісій.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, для покращення якості медичного обслуговування військових під час проходження ВЛК та спрощення процедур реалізації постанов ВЛК для військовослужбовців (оформлення відпусток, звільнення) уряд затвердив порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров’я та територіальними центрами комплектування.

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