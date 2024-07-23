Речник міністерства каже, що не може озвучити терміни.

Терміни появи законопроекту про демобілізацію військових залежать від цілої низки факторів, серед яких - ситуація на фронті.

Про це у програмі Свобода Live заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. "Я не можу сказати термінів появи законопроекту. Це залежить від низки факторів, не лише від роботи над законопроектом. Це залежить і від ситуації на фронті, і від темпів мобілізації, і від взаємодії тих структур, які впливають на це", - пояснив він.

Речник зазначив, що цю норму прибрали з закону про посилення мобілізації після звернення Головнокомандувача Збройних сил України, тому треба мати узгоджену позицію Генерального штабу та самого міністерства.

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Демобілізація в Україні

Нагадаємо, восени Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону про мобілізацію, але з документа прибрали всі положення, які стосувалися демобілізації.

У мережі публікували документи, згідно з якими ініціаторами виключення демобілізаційних положень із законопроекту стали Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров.

У Офісі президента нещодавно заявили, що демобілізація бійців, які воюють з початку повномасштабного нападу РФ на Україну, залежить від ефективності мобілізації.

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