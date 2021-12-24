Це перший візит французького фрегата до України.

До одного з причалів морського вокзалу Одеського порту пришвартувався фрегат французьких Військово-морських сил Auvergne.

Про це повідомили в прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте такожУ Чорне море увійшов ракетний есмінець США: стала відома метаКораблі як Auvergne призначені для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів і ураження наземних об'єктів противника.

Зупинка в Одесі є першим заходом фрегата типу FREMM Auvergne в морські води України з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році, зазначили в ВМС ЗСУ.

За інформацією посольства Франції в Україні, корабель перебуватиме в порту кілька днів. Він увійшов у Чорне море 13 грудня і буде вести там патрулювання протягом трьох тижнів.

Довідка. Auvergne D654 – найсучасніший корабель ВМС Франції. Його довжина – 142 метри, ширина – 20 метрів, осадка – 5 метрів. На борту – новітнє радіоелектронне обладнання, артилерійське озброєння. Зокрема, 76-міліметрова скорострільна гармата, три гармати з системою дистанційного керування "Нарвал", зенітні ракети вертикального старту, вертоліт NH90 та інше.

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