29 січня 2022 року стало відомо про те, що прем'єр Британії Борис Джонсон відвідає "український регіон" і проведе кризові переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, а також глава МЗС Німеччини Анналена Бербок мають намір відвідати Україну.

Візит запланований на 7-8 лютого. Про це Жан-Ів Ле Дріан повідомив в Twitter.

"Наша мобілізація в нормандському форматі для деескалації напруги триває. Я буду в Україні 7 і 8 лютого з Анналеною Бербок", - написав глава французького відомства.

Також у вівторок, 1 лютого, до України з робочим візитом прибуде прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Про це в Twitter повідомив прес-секретар уряду Польщі Пьотр Мюллер.

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"Польща підтримує Україну в діяльності, спрямованій на запобігання агресії з боку Росії. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром України у вівторок у Києві. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі", — заявив Мюллер.

Російська агресія на адресу України: