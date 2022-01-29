Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, а також глава МЗС Німеччини Анналена Бербок мають намір відвідати Україну.
Візит запланований на 7-8 лютого. Про це Жан-Ів Ле Дріан повідомив в Twitter.
"Наша мобілізація в нормандському форматі для деескалації напруги триває. Я буду в Україні 7 і 8 лютого з Анналеною Бербок", - написав глава французького відомства.
Також у вівторок, 1 лютого, до України з робочим візитом прибуде прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Про це в Twitter повідомив прес-секретар уряду Польщі Пьотр Мюллер.
Читайте такожБорис Джонсон проведе переговори з Путіним з приводу військ РФ біля України – ЗМІ
"Польща підтримує Україну в діяльності, спрямованій на запобігання агресії з боку Росії. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром України у вівторок у Києві. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі", — заявив Мюллер.
Російська агресія на адресу України:
- У середині січня 2022 року Міністр оборони Британії Бен Уоллес здійснив ряд робочих поїздок в європейські країни, щоб переконати уряди держав надати Україні зброю.
- Першою зупинкою Уоллеса в Європі стали Нідерланди. Уряд цієї країни тепер розглядає можливість відправки бронежилетів і снайперських гвинтівок.
- Протягом останнього тижня січня Британія відправила Україні 2 тисячі одиниць легкої протитанкової зброї та інструкторів.
- Німеччина заявила, що побоюється нової ескалації з боку Росії.
- Польща та Латвія публічно розкритикували позицію Берліна. Замість цього ФРН поставляє Україні так звану "несмертельну" допомогу, включаючи польові госпіталі та військові каски.
- 29 січня 2022 року стало відомо про те, що прем'єр Британії Борис Джонсон відвідає "український регіон" і проведе кризові переговори з російським президентом Володимиром Путіним на тлі побоювань можливого російського вторгнення в Україну.