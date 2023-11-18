Заради цього він вступив в змову з кримінальними авторитетами.

Колишнього голову Новомосковської районної державної адміністрації (Дніпропетровщина) викрили у змові з "кримінальними авторитетами" заради "ласого" шматка землі - територій водного фонду Самарської затоки.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, разом вони створили злочинну організацію, до якої залучили підприємців. Була розроблена схема заволодіння 35 земельними ділянками у затоці.

Вартість землі оцінюється у понад 1 млрд грн. На її території планували звести елітне містечко. Учасників злочинної організації затримано.

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"За процесуального керівництва прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом учасникам злочинної організації. Їм інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, легалізацію майна, створення, керівництво та участь у злочинній організації (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України)", - інформують в ОГПУ.

У ході обшуків за місцями проживання затриманих вилучено документацію, яка підтверджує незаконну діяльність, зброю, грошові кошти у сумі понад 200 тисяч доларів США, 80 тисяч євро, мобільні телефони, елітні автомобілі, чорнові записи.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

На Одещині у корупції викрили екс-депутата

Як повідомляв УНІАН, на Одещині екс-депутат разом зі спільниками привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря.

За даними Одеської обласної прокуратури, було повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи у шахрайському заволодінні земельними ділянками, фальсифікації документів та легалізації (відмиванні) майна (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

Повідомлялось, що екс-депутат Затоківської селищної ради тривалий час очолював постійну депутатську комісію з земельних питань. Разом з трьома спільниками він привласнив 15 ділянок у курортному селищі Затока. Зокрема, чоловік залучив до оборудки інженера-землевпорядника та ще двох своїх знайомих.

Екс-депутат виготовляв підроблені рішення сесій селищної ради, згідно з якими нібито надавався дозвіл на виготовлення землевпорядної документації, та рішення Кароліно-Бугазької сільради про передачу ділянок у власність.

Екс-депутат - організатор "схеми" - затриманий та перебуває під вартою. У прокуратурі повідомили, що цей колишній депутат раніше вже двічі притягувався до відповідальності за земельні оборудки, а двоє його спільників - за злочини проти власності.

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