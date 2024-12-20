Відповідний механізм Міноборони планує напрацювати до кінця лютого 2025 року.

Військовозобовʼязані зможуть отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) через застосунок "Резерв+" без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК).

Як повідомила пресслужба Міністерства оборони, відповідний механізм планують напрацювати до кінця лютого 2025 року.

При цьому, як уточнили в відомстві, рішення військово-лікарської експертизи будуть надходити не в паперовому вигляді до ТЦК, а в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, зокрема реєстру Оберіг.

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Зазначається, що метою реформи військово-лікарської експертизи є посилення її ефективності, розмежування функцій ВЛК та ТЦК, уникнення черг в територіальних центрах комплектування та зниження корупційних ризиків.

"У результаті медичний огляд можна буде пройти у будь-якому зручному, визначеному в переліку, медичному закладі, а висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб", – прокоментувала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко.

Мобілізація в Україні - відстрочка у "Резерв+"

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада у застосунку "Резерв+" запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей.

Крім багатодітних батьків, сервіс онлайн-відстрочок доступний для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності, та студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

В Міноборони підкреслили, що онлайн-відстрочка працює дуже просто - треба авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

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