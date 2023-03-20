Магазини можуть продавати алкоголь на дві години довше, ніж було досі.

Столична влада збільшила дозволений час на продаж спиртного в магазинах ще на дві години. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, згідно з рішенням Ради оборони Києва, з 27 березня алкогольні напої в магазинах і торгових мережах можна буде продавати з 11 години ранку до 21 години вечора. Досі продажі були дозволені з 11 ранку до 19 вечора.

"Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів, запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції", – йдеться у повідомленні.

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При цьому столична влада нічого не сказала про час продажу спиртного в закладах громадського харчування. Досі барам і ресторанам було дозволено продавати алкоголь з 11 ранку до 22 вечора.

Воєнні обмеження в Києві

З 26 березня у Києві буде скорочено тривалість комендантської години. З опівночі (замість колишніх 23 годин вечора) і до 5 годин ранку жителям і гостям столиці заборонено перебувати на вулиці і в інших громадських місцях.

Що стосується торгівлі спиртними напоями, то востаннє обмеження на цей рахунок переглядалися 2 червня. До цього діяли досить жорсткі правила, запроваджені у зв'язку з російським вторгненням.

Також у столиці періодично запроваджують графіки погодинної подачі електрики. Це трапляється в ті дні, коли російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі. Востаннє такі обмеження вводилися 17 березня.

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