Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщуватись транспортом або пішки.

У столиці з 26 березня на годину скоротили комендантську годину, вона триватиме від 00:00 до 05:00.

Про це Київська міська військова адміністрація повідомляє у Telegram. Зокрема, начальник міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну тривалості комендантської години у Києві з 26 березня 2023 року.

"Зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці. Але і на цьому ми не зупиняємося. Невдовзі чекайте нових змін, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим. Настільки, наскільки зараз дозволяє війна і безпекова ситуація", - повідомив Попко.

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Він додав, що будуть враховані усі гарантії захисту населення, забезпечення організації стабільної життєдіяльності Києва та сприяння виконання бойових чи службових завдань ЗСУ і правоохоронців, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання.

Що заборонено під час комендантської години

У повідомленні нагадується, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Зокрема, якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

Так, у разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого. Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому випадку) вогнепальну зброю.

Водночас виходити на вулицю дозволено тільки щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

Комендантська година у Києві

Як раніше повідомляв УНІАН, останнього разу комендантську годину у столиці переглядали 15 травня 2022 року. Відтоді режим обмежень діяв з 23:00 до 05:00 (зокрема, метро – з 06:00 до 22:00, а наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30).

У лютому 2023 року на сайті Київської міськради з'явилась петиція щодо скорочення комендантської години. Досить швидко вона набрала необхідну кількість голосів.

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