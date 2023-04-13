Влада міста закликає жителів за можливості утримуватися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.

У Києві затвердили графік проведення поминальних днів на місцях поховань у 2023 році.

Як повідомила прес-служба КМДА, підписано відповідне розпорядження Київського міського голови. Так, зазначається, що проведення поминальних днів на місцях поховань, а також відзначення Дня пам’яті та примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та інших поховань у 2023 році здійснюється згідно з графіком.

"При цьому міська влада закликає жителів за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану. Будь ласка, за можливості перенесіть візит на інший час, аби не створювати скупчення людей в ці дні і не наражати на небезпеку себе та близьких. На час проведення поминальних днів Департамент муніципальної безпеки з урахуванням правового режиму воєнного стану має вжити заходи для запобігання надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

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Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучатимуть вибухотехнічні служби ГУ ДСНС та інших, до складу яких входять фахівці з розмінування. Безпеку відвідувачів, порядок на місцях поховання і прилеглих до них територіях також просять забезпечити представників ГУ Національної поліції та ГУ ДСНС. У КМДА поінформували, що під час поминальних днів на місцях поховань чергуватимуть й бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

"Профільні міські служби мають очистити кладовища від сміття, зняти аварійні дерева та омелу, підготувати і запустити поливальні водопроводи. Окрім цього, відремонтувати і пофарбувати огорожі, ворота, хвіртки, арки, фасади, бордюри, громадські вбиральні тощо, облаштувати 70 контейнерів для сміття. Департамент транспортної інфраструктури забезпечить пасажирські перевезення до місць поховань у поминальні дні. Про режим роботи транспорту та окремі маршрути буде повідомлено додатково", - заявили у КМДА.

Також столична влада просить сприяти Управління патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції і Головне управління Національної поліції в Київській області безперебійному руху наземного пасажирського транспорту, зокрема до Південного та Північного кладовищ.

Разом із тим зазначається, що 23 квітня буде заборонено заїзд транспорту на вулицю Крайню, крім автобусів великої місткості, транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення, службових машин, які забезпечують оперативний контроль за станом перевезень пасажирів.

Великдень 2023: які обмеження діятимуть в Україні у ці дні

На Великдень правоохоронці посилять заходи безпеки, особливо у місцях зібрання вірян. Також поліцейські створять спеціальні моніторингові тимчасові центри, аби не допустити правопорушень.

Комендантську годину на Великдень не скасовуватимуть. У Києві на Великдень 2023 віряни, які прийшли на службу в церкву до початку комендантської години, зможуть залишитися в храмі на всю ніч.

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