Комендантська година триватиме, як завжди, але вона не унеможливлює проведення нічного богослужіння в церквах, зазначили у КМВА.

У Києві на Великдень 2023 віряни, які прийшли на службу в церкву до початку комендантської години, зможуть залишитися в храмі на всю ніч.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. "Важливе уточнення щодо богослужінь під час комендантської години! Нагадаю, що, за попереднім графіком, храми та собори будуть відкриті для всіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15 та 16 квітня. 15.04.2023 вечірні молебні проведуть в період з 15.00 до 23.00 год. А 16.04.2023 заплановані ранкові молебні - в період з 05.00 до 18.00 год.", - зазначив він.

За його словами, комендантська година триватиме, як завжди, з 00.00 до 05.00, проте вона не унеможливлює проведення нічного богослужіння в церквах. "Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години. По завершенню комендантської години люди також можуть відвідати церкви і освятити великодній кошик", - зазначив Попко.

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Чиновник підкреслив, що залишати храми і знаходитися на вулиці чи в інших громадських місцях під час комендантської години заборонено. "Крім того, усі віряни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, мають самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття. При оголошенні повітряної тривоги і священнослужителі, і відвідувачі мають обов’язково перейти до найближчої споруди цивільного захисту", - додав керівник КМВА.

Цікаві новини про Великдень 2023 - що треба знати

Раніше влада Києва зазначала, що у столичних храмах богослужіння проходитимуть онлайн. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній говорив, що на Великдень проведе службу в Києво-Печерській лаврі - в Успенському соборі. За його словами, найімовірніше, служба відбудеться вранці.

Прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий порадив українцяв на Великдень не створювати натовп, оскільки супротивник підступний і може завдати ударів.

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