'Коли будуть вибори, люди мають легко змінити адресу - ми зробимо це в 'Дії', - заступниця голови Мінцифри Валерія Коваль

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль розповіла УНІАН, як "Дія" пройшла ще один рік війни, і які гучні новинки - від європротоколу до онлайн-розлучення - можуть зʼявитися у застосунку вже у 2026 році.

У січні в інформаційному просторі довкола "Дії" та Мінцифри відбулися важливі кадрові й політичні зміни. Зокрема, перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров перейшов на роботу до Міністерства оборони України, а виконання обов’язків міністра цифрової трансформації було покладено на Олександра Борнякова, який раніше обіймав посаду заступника очільника відомства.

Раніше Мінцифри анонсувало запуск низки нових сервісів у "Дії": європротоколу для оформлення ДТП, онлайн-розлучення, розширення цифрових нотаріальних дій та подальшу автоматизацію соціальних виплат.

Також на тлі дискусій про майбутні вибори у публічному просторі активно обговорюється потенційна роль "Дії" у цьому процесі.

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль розповіла в інтервʼю УНІАН, які сервіси у "Дії" стали найбільш затребуваними серед українців, які цифрові реформи готуються найближчим часом, та чи буде змога провести вибори в Україні онлайн.

Незабароммине шість років, як українці користуються "Дією", і з них чотири - в умовах повномасштабної війни. Як для Мінцифри та "Дії" минув минулий рік? Які були головні виклики?

Минулий рік був такий же активний, як і попередні. Ми не збавляємо темп, а навпаки його нарощуємо.

Ми запустили нові програми та послуги. Досягнули позначки в майже 24 мільйони користувачів в "Дії". Це 77% населення, які мають мобільні телефони.

Ми запустили послугу, якою скористалися 16 мільйонів українців – це "Зимова підтримка". Це вже другий рік, коли ця послуга була в "Дії", тому зараз ми набагато швидше її реалізували.

Ми запустили "Дія.Картку". Це унікальний механізм рахунків зі спеціальним режимом використання. Тому що в нас були кілька програм, які передбачали застосування так званих фарбованих грошей, коли кошти мають спрямуватися на якісь конкретні типи видатків. Це була спочатку "єПідтримка", потім "єКнига", ветеранський спорт. Коли кожна нова програма запускається, потрібно відкривати нову картку, що незручно та іноді незрозуміло для банків. Тому ми реалізували можливість відкрити "Дія.Картку" з можливістю до однієї картки необмежено відкривати рахунки зі спеціальним режимом користування.

Також у минулому році був повномасштабний запуск послуги онлайн-шлюбу. Дуже класна і зручна послуга, за якою щодня реєструється близько 270 нових сімей.

Ми модернізували послуги, що стосуються реєстрації бізнесу. Нагадаю, що в нас є автореєстрація ФОП. Це найшвидша реєстрація бізнесу у світі: три секунди без участі жодної посадової особи. Бізнеси активно відкривалися й, звісно, закривалися - як і завжди. Динаміка, яку ми бачимо за останні кілька років, майже однакова. Часто можна почути, що багато людей закрили ФОП. Але у нас кожного року ФОПи закриваються і відкриваються потім повторно, тому ми тут не бачимо якоїсь особливої проблеми.

Ми запровадили також ще одну круту послугу – це перереєстрація авто.Безпосередньо в "Дії" у кілька кліків можна продати автівку на паркінгу, без відвідування сервісних центрів МВС, без очікувань, обрання талончиків на чергу. Раніше була з цим проблема, зокрема - деякі корупційні ризики.

Зокрема, бронювання військовозобов'язаних продовжує працювати на порталі "Дія". Ми відслідковуємо усі зміни законодавства, і нам потрібно цей продукт постійно підтримувати в актуальному стані, щоб всі, хто мають право на бронювання, змогли його легко й швидко реалізувати.

Окремо хочу сказати по ЦНАПах (Центрах надання адміністративних послуг, - УНІАН). Минулого року вони продовжили активну роботу з перебудови власних процесів для того, щоб стати "Дією" офлайн. Я вважаю, що одним із вдалих експериментів було переведення отримання відстрочок в ЦНАПи замість відвідування ТЦК. Колосальна зміна в поведінці.

І ми будемо продовжувати цю практику цього року. Найзатребуваніші послуги, які потрібні людям, мають бути доступні в ЦНАПах, тому що вони є в 99% територіальних громад.

Які послуги в "Дії" користуються найбільшим попитом серед українців всередині країни та за кордоном?

Зимова підтримка точно у нас лідирує за популярністю в дуже в обмежений період часу. Продовжують бути популярними послуги: витяг про місце проживання, оплата штрафів ПДР, відкриття ФОП, сплата податків. Базову соціальну допомогу, до речі, також запустили в минулому році.Різні довідки, бронювання є дуже популярною послугою для бізнесу.

Ви кажете, в "Дії" налічується вже майже 24 мільйона людей?

Так, якщо точно - 23,8 мільйона користувачів.

Які нові послуги для цих 23,8 мільйонакористувачів Мінцифри ви плануєте запустити вже цього року?

У нас в "Дії" є так званий беклог (пріоритезований список завдань, які необхідно реалізувати для розробки продукту, - УНІАН). Але він змінюється залежно від того, що відбувається навкруги. Є проєкти, над якими ми працюємо в довгу - є задачі, які неможливо запустити за місяць-два, бо це потребує реформування інших систем.

Для прикладу, я думаю, що одна з найочікуваніших послуг, яка з'явиться в 2026 році, це оформлення "Європротоколу" в "Дії". Хто водій, і хто стикався, на жаль, з ДТП, добре знають, як це відбувається. Можна витратити пів дня на те, щоб оформити це все.

Як це буде виглядати в "Дії"?

Якщо в обох обов'язково є ОСАГО (Обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності власників транспортних засобів, - УНІАН), то за декілька кліків в "Дії" можна буде подати повідомлення про ДТП без виклику поліції. Це все швидко оформлюється, і двоє людей, в яких також є робота й інші справи, не витрачатимуть час і не утворюватимуть затори.

Тут комплексна реформа, це для держави класно. Поліція не буде їздити на такі випадки, вони будуть займатися іншими суспільно корисними справами для того, щоб підтримувати правопорядок.

Обов'язково саме обом водіям мати "Дію"?

Обидва мають "Дію" і обов'язкове страхування, яке передбачено для того, щоб процес відбувся. Ми будемо анонсовувати ці послуги. Ця послуга з'явиться, якщо не помиляюсь, в першому кварталі цього року.

Ви згадували онлайн-шлюб. Чи варто очікувати впровадження розлучень в "Дії"?

Працюємо над наступним етапом в послугах реєстрації актів цивільного стану – це розлучення онлайн. Коли ми запустили одруження, першим же коментарем було: "А коли буде розлучення?". Тому ви просили - ми зробили. Насправді це дуже важливо під час війни, тому що, на жаль, попри війну та різні життєві обставини, люди хочуть розлучитися. Це нормальна історія.

Нам закидають, що ми збільшимо кількість розлучень, хоча, на моє глибоке переконання, люди мають бути щасливими. Якщо для них щастя розлучитися, то чому це не має бути легко та швидко? Крім того, що розлучення болісно емоційно, там ще трохи є бюрократії. Треба подати заяву, почекати, бачити людину, а, можливо, ти не хочеш її бачити. Є різні випадки, і ми це спростимо.

Як працюватиме ця послуга?

Процес буде виглядати так само, як одруження. Тобто треба буде подати заяву. Ця послуга для пар, де обидва партнери хочуть розлучитися, які не мають неповнолітніх дітей. Це буде легко та швидко. Протягом певного періоду часу реєстратор виконає всі відповідні перевірки, і після цього буде розлучення. Також свідоцтво буде відображено в "Дії".

Хочу зазначити, що поділ майна та інших питань не стосується саме процесу розлучення. Це відбувається вже або в судовому порядку, або як домовляться колишні чоловік і дружина.

Я впевнена, що ця послуга також буде бити рекорди по охочим. Вже думаємо над тим, щоб всім вистачило слотів, тому що одруження було дуже популярною послугою. І ми спільно з Державним реєстром актів цивільного стану громадян (ДРАЦ) та Міністерством юстиції шукаємо варіанти, щоб збільшити кількість слотів.

Для військових - окрема онлайн-черга, щоб вони не очікували. Це зроблено тому, що військові мають першочергове право це робити, якщо їм це потрібно.

Коли планується запуск?

Думаю, приблизно початок другого кварталу. Бета-тест буде в березні. Проте, знову ж таки, коли ми анонсуємо терміни послуг, ми говоримо станом на зараз. Тобто це поки лише прогнозована дата.

Чому так?

Якщо, наприклад, буде ініційована нова урядова програма або програма президента по допомозі – особливо, зараз під час блекаутів, – "Дія" скеровує всі ресурси саме на першочерговий виклик. У нас також є внутрішня пріоритизація. Ми розуміємо, що "Зимова підтримка" зараз важливіша, ніж розлучення чи якась інша послуга. Тому ці терміни можуть бути скориговані. Проте ми намагаємось, щоб все було вчасно.

Ви також анонсували запуск у "Дії" послуги "еНотаріат". Чи значить це, що українці вже цього року зможуть створювати довіреності просто зі смартфона? Як відбуватиметься цей процес?

Один із пріоритетів – це "еНотаріат", але це більше про комплексні зміни взагалі в державі, в сфері нотаріальних дій.

Це буде по принципу онлайн-шлюбу, ідентифікація людини буде по відео. Буде створений відповідний реєстр нотаріальних дій, який дозволить нівелювати всі корупційні ризики, щоб у нас було все прозоро, відповідно до норм чинного законодавства.

Цю послугу ми також будемо реалізовувати в мобільному застосунку "Дія".

В Мінцифри анонсували послугу з реєстрації авто після розмитнення в "Дії". Які успіхи з впровадження цієї послуги?

Працюємо над цією ініціативою. Ми говоримо тут про першу реєстрацію. Навіть для тих, хто возить авто з-за кордону, можна буде також оформити це в "Дії" без відвідувань сервісних центрів. Багато людей активно користуються і перереєстрацією, і заміною документів, отримують номерні знаки кур'єрською доставкою, тому ми продовжуємо цифровізувати водійські послуги.

Взагалі в нас амбітна ціль – цифровізувати повністю 100% послуг для водіїв, тому що це одна з важливих і популярних сфер послуг. Люди активно цим користуються щодня. Будемо продовжувати в цьому напрямку.

До речі, для водіїв хочемо реалізувати можливість оплати штрафу за парковку. У першу чергу, це будуть великі міста. Бо зараз ти можеш отримати штраф за парковку і взагалі про нього не знати.

У мене була така ситуація, до речі, в місті Києві. Інспектор виписав штраф, його не було в мене на лобовому склі, я про нього не знала. Дізналась, коли на мене відкрили виконавче провадження. Замість штрафу в 300 гривень я заплатила 2,5 тисячі гривень, тому що просто про нього не знала.

Я впевнена, що також це спростить життя багатьом українцям, які іноді, порушуючи правила дорожнього руху, потрапляють на вже виконавчі провадження, коли в тебе блокують рахунки, а ти взагалі не розумієш, за що.

Михайло Федоров нещодавно розповідав про можливе переведення водійського іспиту в онлайн. Чи є вже певні домовленості з МВС та практичні напрацювання з цього приводу? Як це виглядатиме, та чи можливо вже у 2026 році?

Так, в нас є напрацювання з МВС. Ми працюємо над тим, щоб нівелювати будь-які ризики списувань. Думаю, що ми дійдемо до того моменту, коли це стане можливим. Це також одна з ініціатив від людей, в тому числі, тому що був період часу, коли було важко записатися на теоретичний іспит і скласти його.

Не покидаємо цю ініціативу, просто вона ще в напрацюванні, бо потрібно багато різних факторів врахувати. Хочемо, щоб все було ідеально.

Філософія "Дії" - повна цифровізація державних процесів. Проте чи є державні сервіси, які не планується оцифровувати через відсутність потреби або технічні складнощі?

Я би сказала, що неможливого не існує, є тільки брак якихось ресурсів. Але, по великому рахунку, іноді це просто не є практичним. Є такі послуги, які, наприклад, отримуються всього лише пʼятьма суб'єктами раз на пʼять років. Чи потрібно їх цифровізувати? Так, потрібно, але точно не в першу чергу.

Наша основна мета - щоб всі послуги можна було отримати онлайн. Ми розуміємо, що є певна категорія населення, яка може бути проти цифровізації, але така частка дійсно мала.

Існують різні вікові групи. Не зовсім коректно казати, що, умовно, люди похилого віку не користуються "Дією", тому що вони не вміють. У нас, до речі, була аналітика, що найстаршому користувачу "Дії" 103 роки.

А наймолодшому?

Наймолодшому - 14 років. Це коли вже є ID-картка, і ти можеш цим скористатися.

До речі, про дітей заговорили. Ми зараз працюємо над можливістю отримати податковий номер для дітей. Зараз яка проблематика. У нас є комплексна послуга "єМалятко", за якою ти можеш отримати близько десяти послуг одночасно при народженні дитини. Ось, у мене діти всі з податковим номером. У них є податковий номер, унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР), вони зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я eHealth. І це правильно.

А навіщо це дітям?

Тому що це ідентифікує людину в різних державних системах. Коли ми запроваджуємо різні послуги, ми дуже хочемо цифровізувати все, але стикаємося з тим, що немає ідентифікаторів.

Наприклад, батьки на той момент часу не подумали про це. А потім стикаються з тим, що хочуть отримати допомогу на дитину, але в неї немає реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП). Хочуть її перепрописати онлайн, а РНОКПП отримується вже під час отримання паспорту в 14 років. Тобто з 0 до 14 неможливо ніякі класні послуги реалізувати.

Тому для того, щоб це зробити, треба було йти в податкову, в офлайн-центр. І був великий запит на те, щоб зробити це онлайн. І ми якраз над цим працюємо, тому також буде доступна така послуга в ЦНАПі й безпосередньо в "Дії". Батьки зможуть замовити податковий номер, і він буде з QR-кодом.

Чи є у вас ідеї для послуг, які зараз звучать як фантастика, але які б могли з’явитися у найближчі пʼять років?

Я б дуже хотіла запровадити "єМалятко" нового покоління. Я розкажу в чому магія. Зараз для того, щоб зареєструвати дитину, тобі після народження дитини надають шістнадцятизначний код. Це медичний висновок про народження дитини. Він надходить SMS-кою матері, і після цього вона вже може зареєструвати дитину.

Як я б хотіла, щоб це було? У молодих батьків народилася дитина, їм приходить сповіщення в "Дії": "Вітаю, ви стали батьками, як ви хочете назвати дитину?". Ви називаєте дитину, обираєте картку, щоб отримати виплати. Ось це проактивні послуги, які однозначно з'являться в найближчі роки.

Те, що точно буде, це проактивна пенсія. Зараз для того, щоб отримати пенсію, тобі треба прийти, підтвердити стаж, принести якісь довідки, якщо ти працював на умовному заводі "Маяк", якого взагалі не існує, бо це був Радянський Союз. Ти маєш йти в архів, шукати цю назву і підтверджувати свій стаж.

По нашій логіці все має відбуватися дуже швидко. Якщо в тебе пенсія по віку, можна не на день народження, щоб не засмучувати, а на наступний день обрати картку, на яку ти хочеш, щоб тобі нараховувалась пенсія. Ось вона складає таку-то суму. Так, якщо ти не погоджуєшся, ти можеш апелювати й казати, що, ось, ви мені недорахували. Але насправді в системах дуже багато інформації, яку має держава, і на основі цього можна робити різні розрахунки.

Дуже багато ще можна прикольних послуг зробити. Але я хочу сказати нетривіальну річ - гарна послуга, якої не існує. Є вираз: "good service - no service". Це коли людина не відчуває того, що вона має заходити, щось робити і так далі. Особливо, коли ми говоримо про соціальні послуги.

У нас, на жаль, є багато родин, які потребують допомоги від держави, тому що в них або діти з інвалідністю, або самі батьки мають інвалідність. І зараз вони мають доводити державі, що їм потрібна допомога. На моє глибоке переконання, такого не має бути, тому що є реєстри, в яких зазначено інформацію про працевлаштування людини. Ми розуміємо - людина працює чи не працює. Якщо вона не працює, якщо в неї інвалідність, вона має автоматично отримувати допомогу від держави.

Або запропонувати, щоб прийшло push-сповіщення, що ми знаємо, що ти зараз не працюєш, в тебе є інвалідність, держава тобі забезпечує допомогу в такому-то розмірі. Хочеш отримати? Обери картку. Ось так має працювати держава в розумінні Мінцифри.

Був прийнятий закон, який вступив в силу щодо допомоги батькам з дітьми.Це збільшення грошового забезпечення, нові програми: "єЯсла", "єСадок" і т.д. Також працюємо з Мінсоцполітики, щоб ці послуги були в "Дії".

До речі, зараз стартує національний скринінг всіх послуг, які є в країні. Щоб за цими даними сформувати перелік основних послуг та перелік, які взагалі треба скасувати.

Ось, ви, наприклад, знали, що в нас є послуга отримання посвідчення, яке надається від нацистських переслідувань. Мені здається, що це, напевно, вже не так актуально. Але ця послуга існує. У нас є власний мініреєстр паперового абсурду. І ми будемо це ліквідовувати, роблячи послуги комплексними, десь можливо автоматичними.

Щоб користуватись всіма послугами потрібно мати надійну інфраструктуру захисту. Як часто "Дія" піддається кібератакам, і які саме загрози є найпоширенішими?

Після початку повномасштабного вторгнення всі державні системи постійно знаходяться під атаками, але для нас це, чесно кажучи, вже норма, а не нестандартна ситуація. Стосовно "Дії" багато різних можливих спекуляцій на темі безпеки і "зливу" даних. Як ми бачимо, по фактам це не підтверджується.

"Дія" відповідає всім міжнародним сертифікатам безпеки. Ми постійно проводимо Bug Bounty. Це такий формат, коли дається код, і всі охочі можуть спробувати зламати його за винагороду. За стільки років існування "Дії" ще ні разу такого не було, і я впевнена цього не станеться. В нас цілодобово працює моніторинг стану, тому ми тримаємо ситуацію під контролем.

Останніми місяцями користувачі скаржаться, що "Дія" інколи "висне". Із чим пов’язані технічні проблеми, та що ви порадите користувачам у таких ситуаціях?

Чесно кажучи, вперше чую про такі коментарі. Але загалом треба оновити "Дію" до останньої версії. Також не виключаю, що зараз це може бути пов'язано з нестабільним інтернет-зв'язком.

Але "Дія" працює в штатному режимі. Ніяких збоїв немає і, тим паче, якщо навіть виникають якісь такі ситуації, то ми про це комунікуємо відкрито. Ми не боїмося того, що там хтось щось скаже. Тому не можу підтвердити збої. У мене все працює.

Україна отримала унікальний досвід переведення послуг на онлайн-рейки під час війни. Які країни найбільше цікавляться українським досвідом цифровізації?

Багато європейських країн - наприклад, Велика Британія. Я в сфері цифровізації з 2018 року. І ми у 2018 році надихалися досвідом Великої Британії, бо в них вважається найкращий сервіс GOV.UK – це портал електронних послуг. Два роки тому я була у Великій Британії, в їхньому агентстві, яке займається цифровими трансформаціями, і ми розповідали про власний досвід. І вони кажуть: "Ми хочемо як у вас. Але у нас немає мобільного застосунку".

Україна вже сама формує тренди. І ми, до речі, в цьому році запустили перший державний ШІ-асистент. Такого в світі взагалі ніде немає. Ми отримали багато нагород по цьому. Це цілодобове консультування по питанню, що стосується взаємодії з державою.

Ми співрацюємо з усіма европейськими країнами. Зокрема, Велика Британія, Естонія - наш надійний партнер, ми надихаємося Сінгапуром і Данією. У нас багато таких різносторонніх обмінів.

Ми за дуже короткий проміжок часу досягнули максимальної цифровізації. І про це говорять міжнародні індекси. Наприклад, є індекс організації ООН і GDI, який кожні два роки моніторить рівень цифровізації по світу. Коли я починала свій шлях цифровізації, ми були на 102 місці. Як ви думаєте, на якому Україна зараз місці?

Топ-20?

Топ-5. А по participation, тобто індексу участі, ми взагалі перші у світі. Тому що в нас люди активно беруть участь в опитуваннях, голосуваннях, подають петиції. У нас мета - бути в лідерах. Ми не будемо зупинятися, тому рухаємось в цьому напрямку.

Але, звісно, міжнародний індекс це суб'єктивна оцінка. Нам приємно, коли міжнародна спільнота це визнає, але для нас фокус – це українці в першу чергу.

Чи існують успіхи в експорті "Дії"? Чи є вже якісь домовленості з іншими країнами, які б хотіли використати наш застосунок у себе?

У нас є прогрес, але по цьому питанню в нас веде радниця міністра Валерія Іонан по міжнародним проєктам.

Останні місяць-півтора активно обговорюється можливість проведення виборів в Україні. Чи планується використання "Дії" у цьому процесі, які є варіанти?

Ми готові до всіх ініціатив, які будуть у форматі нормативно-правового підґрунтя. Верховна Рада має вирішити, яким чином надати свою пропозицію. В цілому, що стосується виборчого процесу, ми зі свого боку готові в "Дії" реалізувати сервіси, які допоможуть людям, зокрема, обрати дільницю, на якій голосувати. Тому що за чотири роки повномасштабної війни українці дуже часто міняли своє місцезнаходження та проживання.

Коли почнуться виборчі процеси, будуть формувати дільниці, люди мають швидко та легко змінити цю виборчу адресу. Я впевнена, що такого роду сервіси ми точно реалізуємо в "Дії" для того, щоб це було легко та швидко. І люди проголосували саме там, де вони зараз є, де їм потрібно.

Поки якихось конкретних проєктів по саме виборам в "Дії" в нас немає, тому тут коментувати нема чого.

Чи вплине перехід Михайла Федорова з Мінцифри до Міноборони на роботу застосунку "Дія"? Чи варто очікувати, що "Дія" буде тісніше інтегруватися з оборонним сектором?

На "Дію" це точно ніяк не вплине. Я, як профільний заступник, яка відповідає за "Дію", можу це точно сказати, тому що в нас плани по розвитку "Дії" на декілька років розписані. Команда продовжує працювати, реалізовувати всі ці ініціативи. Незважаючи на перехід Михайла, ми точно "Дію" не втратимо, і вона буде розвиватися. Так само будемо реалізовувати амбітні проєкти.

Стосовно тісної співпраці з Міністерством оборони, то ми з ними й так співпрацюємо. Це стосується різних проєктів, особливо відстрочки і військового зобов'язання. В Міноборони є свої цифрові продукти, які вони будуть розвивати, тому що це така вузькоспеціалізована сфера.

Якщо ми говоримо про сервіси, які стосуються військовозобов'язаних, і це потрібно для багатьох людей - наприклад, зміна місця проживання військовозобов'язаних (чоловіки зараз не можуть онлайн змінити місце проживання), - ми над цим працюємо, працюємо з Міноборони. Якщо в контексті такого розглядати, то, звісно, така співпраця буде. Вона буде успішною. Але точно не можна сказати, що ми зараз "Дію" переформатовуємо на сферу Міноборони, тому що в цьому немає необхідності.

Ми говоримо про "Дію" як державний продукт, яким користуються мільйони українців. Для них важливі ці послуги, які є найбільш пріоритетними, найбільш затребуваними. Тому я б навіть не думала, що це якось може змінити логіку роботи нашого застосунку.