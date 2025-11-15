К

Вже сьогодні всім українцям починають виплачувати 1000 гривень "зимової підтримки" від Зеленського, проте через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. Про це повідомляє Telegram-канал "Дії"

"У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Якщо у вас так сталося – будь ласка, спробуйте трохи пізніше", – йдеться у повідомленні. 

У мобільному застосунку нагадують, що послуга працюватиме до 24 грудня. Таким чином, усі бажаючі встигнуть подати заявки на отримання зимової підтримки. 

Зимова підтримка – головне 

Гроші будуть нараховані усім українцям, які на момент звернення знаходяться на території України (крім тимчасово окупованих територій). 

Допомога – одноразова, її надають без додаткових умов. Особи без українського громадянства отримати допомогу не зможуть. 

Для отримання допомоги треба

1. Зайти у застосунок "Дія – Сервіси – Зимова підтримка";

2. Вибрати, для кого призначена виплата, а потім натиснути "Далі"; 

3. Обрати картку Національний кешбек для виплати; 

4. Підтвердити перебування в Україні і натиснути "Надіслати"; 

5. Зачекати на виплату. 

Попри назву програми, скористатися підтримкою українці зможуть не лише взимку – витратити гроші можна до 30 червня наступного року. Призначення коштів залежить способу їх отримання. 

У випадку подачі заявки через "Дію" на 1000 гривень можна оплатити ліки, книги, продукти українських виробників, комуналку, послуги пошти, благодійність та допомогу ЗСУ.

При отриманні "єПідтримки" з пошти можна оплатити комунальні послуги, донати армії та товари, що продають у поштових відділеннях.

