Подати заяву треба до 24 грудня, а виплатою можна скористатися до 30 червня наступного року.

Вже сьогодні всім українцям починають виплачувати 1000 гривень "зимової підтримки" від Зеленського, проте через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. Про це повідомляє Telegram-канал "Дії".

"У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Якщо у вас так сталося – будь ласка, спробуйте трохи пізніше", – йдеться у повідомленні.

У мобільному застосунку нагадують, що послуга працюватиме до 24 грудня. Таким чином, усі бажаючі встигнуть подати заявки на отримання зимової підтримки.

Зимова підтримка – головне

Гроші будуть нараховані усім українцям, які на момент звернення знаходяться на території України (крім тимчасово окупованих територій).

Допомога – одноразова, її надають без додаткових умов. Особи без українського громадянства отримати допомогу не зможуть.

Для отримання допомоги треба:

1. Зайти у застосунок "Дія – Сервіси – Зимова підтримка";

2. Вибрати, для кого призначена виплата, а потім натиснути "Далі";

3. Обрати картку Національний кешбек для виплати;

4. Підтвердити перебування в Україні і натиснути "Надіслати";

5. Зачекати на виплату.

Попри назву програми, скористатися підтримкою українці зможуть не лише взимку – витратити гроші можна до 30 червня наступного року. Призначення коштів залежить способу їх отримання.

У випадку подачі заявки через "Дію" на 1000 гривень можна оплатити ліки, книги, продукти українських виробників, комуналку, послуги пошти, благодійність та допомогу ЗСУ.

При отриманні "єПідтримки" з пошти можна оплатити комунальні послуги, донати армії та товари, що продають у поштових відділеннях.

