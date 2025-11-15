Вже сьогодні всім українцям починають виплачувати 1000 гривень "зимової підтримки" від Зеленського, проте через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. Про це повідомляє Telegram-канал "Дії".
"У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Якщо у вас так сталося – будь ласка, спробуйте трохи пізніше", – йдеться у повідомленні.
У мобільному застосунку нагадують, що послуга працюватиме до 24 грудня. Таким чином, усі бажаючі встигнуть подати заявки на отримання зимової підтримки.
Зимова підтримка – головне
Гроші будуть нараховані усім українцям, які на момент звернення знаходяться на території України (крім тимчасово окупованих територій).
Допомога – одноразова, її надають без додаткових умов. Особи без українського громадянства отримати допомогу не зможуть.
1. Зайти у застосунок "Дія – Сервіси – Зимова підтримка";
2. Вибрати, для кого призначена виплата, а потім натиснути "Далі";
3. Обрати картку Національний кешбек для виплати;
4. Підтвердити перебування в Україні і натиснути "Надіслати";
5. Зачекати на виплату.
Попри назву програми, скористатися підтримкою українці зможуть не лише взимку – витратити гроші можна до 30 червня наступного року. Призначення коштів залежить способу їх отримання.
У випадку подачі заявки через "Дію" на 1000 гривень можна оплатити ліки, книги, продукти українських виробників, комуналку, послуги пошти, благодійність та допомогу ЗСУ.
При отриманні "єПідтримки" з пошти можна оплатити комунальні послуги, донати армії та товари, що продають у поштових відділеннях.