Україна може поділитися досвідом цифрової трансформації з Колумбією і Замбією.

Міністерство цифрової трансформації веде перемовини щодо експорту сервісу "Дія" з 10 державами світу.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за результатами саміту Diia in DC у Вашингтоні, наразі "Дія" — це 19 мільйонів користувачів, 14 документів та 30 сервісів у кілька кліків в смартфоні. А також потужний бренд України, який належить кожному українцю.

За його словами, Мінцифри працює над впровадженням "Дії" ще на двох континентах. А саме - співпрацюватиме з Колумбією і Замбією. В "Дії" вивчатимуть можливості, щоб поділитися досвідом цифрової трансформації з цими країнами.

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"Далі — більше. Ведемо перемовини щодо експорту "Дії" з 10 державами, кілька з яких підтримує USAID. Вірю, що саміт у США став ще одним потужним поштовхом для зміцнення іміджу України як цифрової країни. Майбутнє точно за нами", - зазначив Федоров.

Як розповіла в інтерв'ю ТСН голова USAID Саманта Павер, запровадити у США "державу в смартфоні" складно через особливості державного устрою, оскільки федеральний уряд не має повноважень у муніципалітетах чи штатах у багатьох галузях.

Проте вона зазначила, що саме місцеві органи влади у США могли б взяти українську "Дію" за основу.

"Дія" - останні новини

Раніше повідомлялося, що Естонія запускає свій застосунок "mRiik" на базі української "Дії"

28 квітня Федоров повідомив, що у застосунку "Дія" може з’явитися віртуальний помічник, розроблений на основі штучного інтелекту. Тоді стало відомо, що Мінцифри працює над розробкою віртуального помічника "Надія", який може з’явитися в "Дії".

З 23 травня у додатку "Дія" українці можуть подати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом.

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