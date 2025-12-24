'Зимова тисяча' і 'Нацкешбек' стають ширшими: гроші тепер можна витратити по-іншому

Загалом продукти харчування українського виробництва можна придбати у 12 мережах.

Відсьогодні, 24 грудня, ще дві мережі та один онлайн-ритейл магазин долучився до розрахунків коштами "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку". Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Витратити "Зимову підтримку" та "Національний кешбек" тепер можна і в мережі магазинів Novus та Liga Prime, а також онлайн на Rozetka.

Загалом продукти харчування українського виробництва можна придбати у 12 мережах: Auchan, SPAR, VARUS, Torba та "Сім23" (та "Сімі"), "Близенько", торговельні мережі Fozzy Group: "Сільпо", "Фора", "THRASH!ТРАШ!", Fozzy. А також замовити онлайн на MAUDAU.

Відео дня

У Мінекономіки також нагадали, що 24 грудня останній день подання заявок на отримання тисячі гривень "Зимової підтримки". Це можна зробити онлайн через застосунок "Дія" або особисто у відділеннях "Укрпошти". Понад 17 мільйонів українців вже подали заявки на "Зимову підтримку".

Кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку" можна спрямувати на:

комунальні послуги;

лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та друковану продукцію;

поштові послуги;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

У відомстві також наголосили, що 1000 гривень "Зимової підтримки" не надається тим, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території. Використати кошти, які надійшли на картку "Національний кешбек" за заявкою через "Дію", потрібно до 30 червня 2026 року.

Зимова тисяча і Нацкешбек - головні новини

З 15 листопада по 24 грудня 2025 року українці мають можливість оформити заявку на виплату одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень. Кошти надійдуть на картку "Національний кешбек".

У листопаді стало відомо про зміни в переліку товарів і послуг, на які можна витрачати гроші "Нацкешбеку". А вже з 11 грудня українці отримали можливість купувати продукти українського виробництва, крім підакцизних, за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек".

З 18 грудня українцям стали доступні онлайн-покупки продуктів за кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку". Скористатись цим стало можливо на маркетплейсі MAUDAU.

Вас також можуть зацікавити новини: