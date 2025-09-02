Перші нотаріальні послуги для громадян стануть доступні вже у 2026 році.

Всім українцям, а особливо тим, чиї сім'ї розділені внаслідок війни чи інших життєвих обставин, полегшили життя. В Україні презентували нову електронну екосистему "е-Нотаріат", яка об’єднує всі нотаріальні реєстри в одну захищену платформу нового покоління, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Завдяки "е-Нотаріату" робота нотаріусів стане швидшою, а ризик випадкових помилок у документах - мінімальним. Завдяки повній інтеграції з "Дією" кожен українець, де б він не був, - в Україні чи за кордоном - зможе отримати ключові нотаріальні послуги онлайн. Це дозволить заощадити час і кошти, усуне необхідність зайвих поїздок та очікування в чергах", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, українці зможуть оформлювати довіреності просто зі смартфона через "Дію". Також для громадян передбачається можливість відеодзвінку з нотаріусом, використання "Дія.Підпису" та документ з QR-кодом у телефоні.

Зазначається, що з 3 вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою електронною екосистемою, а перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році.

Подібний сервіс у разі запровадження стане абсолютно унікальним у світовій юридичній практиці та буде особливо затребуваним серед тих українців, яким доводиться зараз проходити дев’ять кіл пекла, оформлюючи довіреності на операції зі спільним майном з-за кордону, або місць тимчасового проживання в Україні, що не збігаються з місцем реєстрації (переселенців). Також це спростить життя родинам військових, які перебувають на фронті.

Наприклад, зараз, за чинним законодавством України, якщо один з членів подружжя продає або купує квартиру, він може зробити це лише у присутності партнера або за нотаріально оформленою довіреністю. Враховуючи, що величезна кількість українок наразі перебувають у статусі біженок за межами країни, нововведення суттєво полегшить проведення операцій з майном.

