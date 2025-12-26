Україна має розглянути можливість гібридного голосування на виборах, - Арахамія

Депутат зауважує, що потрібно фокусуватися на максимізації явки, аби не було підстав визнавати вибори нелегітимними.

Україні необхідно опрацювати питання щодо того, чи можна проводити на виборах гібридне голосування - онлайн та офлайн. Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час Установчого засідання Робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.

Говорячи про вибір українців за кордоном, він зауважив, що пропускна спроможність наших закордонних дільниць може бути обмеженою. Відповідно, необхідно буде вирішити питання, робити це в декілька днів або повертатися до питання гібридного голосування із застосуванням онлайн-механізмів.

"Як колишній айтішник, я так і не зрозумів, чи можливе онлайн-голосування. Чую багато фантомних страхів", - зауважив Арахамія.

Він висловив сподівання, що Робоча група опрацює питання щодо того, чи можна робити гібридне голосування - онлайн та офлайн. "Тому що ми маємо ще дуже-дуже великий і складний процес - це голосування ВПО, внутрішньо переміщених осіб", - сказав депутат.

Голова фракції підкреслив, що на виборах необхідно фокусуватися на максимізації явки, аби не було підстав визнавати вибори нелегітимними. "Максимізація явки, мені здається, може бути за рахунок того, що ми розширюємо можливості голосування: або додаємо декілька днів, або додаємо можливість онлайн-голосування", - зазначив Арахамія.

Крім того, зокрема, говорячи про президентські вибори та участь у них військовослужбовців, він зауважив, що той військовослужбовець, який хоче бути кандидатом, пише на свого командира заяву про відпустку і йому надається відпустка на три місяці. Аби він міг проводити агітацію та інші необхідні речі.

Воєнні вибори в Україні

Як повідомляв УНІАН, голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко зауважив, що безпекові ризики у разі проведення виборів у особливий період, під час воєнного стану, можуть призвести до дуже низької явки.

Крім того, додав він, враховуючи складнощі голосування за кордоном, в цілому постає питання легітимності результатів виборів.

