Рада призначила Федорова новим міністром оборони України

За це рішення проголосували 277 депутатів.

Верховна Рада України призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проєкту постанови №14377 проголосували 277 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику Міністерства цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Він наголосив, що Федоров "глибоко займається питаннями щодо "Лінії дронів" і дуже результативно працює в цифровізації державних послуг". Зеленський провів зустріч із Федоровим, обговоривши модернізацію оборони.

Відео дня

Видання Bloomberg зазначало, що запропонувавши призначити Федорова міністром оборони, Зеленський робить ставку на розвиток дронових технологій.

Крім того, призначення Федорова означає зміщення фокусу МОУ в бік технологічної війни, тобто на масштабування виробництва безпілотників, прискорення впровадження нових розробок, тіснішу роботу з приватними виробниками та стартапами, а також інтеграцію цифрових рішень безпосередньо в бойові процеси.

Федорова звільнили з посади міністра цифрової трансформації

Нагадаємо, що сьогодні, 13 січня, Верховна Рада проголосувала за звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації України. Це рішення підтримали 270 народних депутатів України.

Вас також можуть зацікавити новини: