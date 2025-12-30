Мінцифри готує революційні зміни в складанні теоретичного іспиту на посвідчення водія

Мінцифри анонсувало наступного року запуск 20-30 нових онлайн-послуг у різних сферах.

Міністерство цифрової трансформації має намір змінити принцип складання теоретичного іспиту для отримання посвідчення водія, і це може статися вже в 2026 році.

Перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив під час стріму у Tik-Tok, що іспит може бути переведений у онлайн-формат.

"Я мрію, аби ми зробили іспит на водійське посвідчення онлайн. На сьогодні вже є достатньо АI сервісів (побудованих на штучному інтелекті, - УНІАН). Там є контроль очей, екрану, щоб ви не підглядали", – зазначив Федоров.

Він додав, що складання іспиту для отримання водійського посвідчення онлайн допоможе боротися з корупцією.

"Я сподіваюся, що ми знайдемо підтримку у Міністерства внутрішніх справ і запустимо таку послугу", - зауважив міністр.

Водночас він вказав, що наразі не може анонсувати конкретної дати запуску сервісу.

"Поки не можу анонсувати ні дату ні точний факт, що ми взагалі її запустимо, але ми над цим працюємо", - сказав голова цифрового відомства.

За словами Федорова, Мінцифри працює з МВС, аби перевести максимальну кількість послуг в онлайн та анонсував наступного року запуск 20-30 послуг в різних сферах.

Нові послуги в "Дії" - останні новини

У першому кварталі 2026 року водії зможуть самостійно оформити ДТП у застосунку "Дія". Мова йде про європротокол. "Дія" автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів: інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування.

Крім того, попередньо в той же період планують запустити послугу онлайн-розлучення. Строки запуску послуги можуть коригуватися залежно від пріоритетів, визначених урядом та президентом України.

