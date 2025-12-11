Водії самостійно зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції вже з першого кварталу наступного року.

Уряд дозволив реалізувати спрощену процедуру оформлення незначної дорожньо-транспортної пригоди без необхідності виклику поліції (європротокол) в застосунку "Дія".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи - одразу на місці події", - зазначила Свириденко.

"Дія" автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів: інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування.

За словами Свириденко, це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах. Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою "Дія.Підпису".

"Статус розгляду можна буде відстежувати прямо в "Дії", без поїздок до страхової та додаткових звернень. Новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію", - зазначила премʼєр-міністерка.

Що змінилося для водіїв в Україні

28 листопада заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач повідомив, що в Україні планують запровадити обов'язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями. Наразі дана вимога діє тільки для комерційних вантажівок та автобусів.

Крім того, в Україні перестали видавати паперові свідоцтва про закінчення теоретичного або практичного курсу навчання в автошколах. Таким чином після завершення навчання автошкола самостійно вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС.

