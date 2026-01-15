Уряд призначив тимчасового очільника Мінцифри замість Федорова: що про нього відомо

Тимчасово посаду виконуючого обов’язків міністра цифрової трансформації зайняв Олександр Борняков.

Уряд офіційно призначив Олександра Борнякова виконуючим обов'язки міністра цифрової трансформації. Про це йдеться у розпорядженні Кабінета міністрів України.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича", - ідеться в розпорядженні.

Зазначається, що до призначення Борняков працював заступником міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції.

Олександр Борняков - що відомо

Олександр Сергійович Борняков народився в місті Болград Одеської області. У 2007 році Борняков заснував ІТ-компанію SoftTechnics. У 2008 році він заснував платформу для монетизації відеореклами VertaMedia.

У 2015 році Борнякова обрали депутатом Одеської міської ради. Він став головою комісії з економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.

На посаду заступника міністра цифрової трансформації України з питань розвитку ІТ його призначили в жовтні 2019 року. У Мінцифри Борняков займався проєктом "Дія.City", програмою електронного резидентства uResidency, розвитком штучного інтелекту в Україні, сприянню розвитку криптоіндустрії та зміцненню стартап-екосистеми. З 2019 року він займав посаеду секретаря Наглядової ради Українського фонду стартапів. Як представник Міністерства цифрової трансформації, Борняков координував діяльність державного кластера оборонних технологій Brave1.

Звільнення Михайла Федорова - головні новини

2 січня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запропонував тодішньому очільнику Міністерства цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони.

13 січня Верховна Рада проголосувала за звільнення Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації України.

Призначення Федорова на посаду міністра оборони означає зміщення фокусу відомства в бік технологічної війни, тобто на масштабування виробництва БПЛА, прискорення впровадження нових розробок, тіснішу роботу з приватними виробниками і стартапами, а також інтеграцію цифрових рішень безпосередньо в бойові процеси.

