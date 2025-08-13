Оформити "Дія.Картку" можна в смартфоні у кілька кліків через державний застосунок.

Відтепер рахунки для виплат від держави знаходитимуться на одній "Дія.Картці", що спростить отримання та користування коштами. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Замість кількох карток — одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу", - відмітив Федоров.

Зазначається, що оформити "Дія.Картку" можна в смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки-партнерів: "ПриватБанк", Monobank та "Кредит Дніпро". Незабаром перелік банків розшириться.

Основні переваги "Дія.Картки":

одна картка під усі державні виплати;

можливість змішаної оплати — автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.

На "Дія.Картку" вже можна отримати: "єКнигу", "єМалятко", військові облігації, ветеранський спорт, допомогу по безробіттю та ВПО, виплату пенсій, а також допомогу від міжнародних організацій та інші.

Послугою можуть скористатися всі українці від 18 років. Для цього достатньо мати паспорт та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Міністр додав, що невдовзі на "Дія.Картку" можна буде отримати виплату за програмою "Пакунок школяра". Водночас "Національний кешбек" та "єВідновлення" працюють окремо й не входять до мультирахункової картки.

Як відкрити віртуальну картку через "Дію"

Для того, щоб відкрити мультирахункову картку в застосунку необхідно перейти у розділ "Сервіси" та знайти там "Дія.Картку". Далі треба обрати банк-партнера, з яким хочете оформити картку, підписати свою згоду, і невдовзі вона буде у вас.

"Дія.Картка" - головні новини

30 липня уряд затвердив запровадження "Дія.Картки", що дозволить змінити систему державних виплат. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що запровадження "Дія.Картки" дозволить державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки.

За її словами, українці зможуть отримувати на "Дію.Картку" виплати військових облігації, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, виплат пенсій та грошової допомоги.

