Цьогоріч було зареєстровано понад 5,3 тисячі бізнесів, які виявилися "одноденками".

В Україні цього року було зареєстровано понад 137 тисяч нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Водночас більше ніж 157 тисяч підприємців припинили свою діяльність. Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Зазначається, що через технічні проблеми з роботою реєстрів та введення нових податків у першому кварталі 2025 року стався сплеск закриттів фопів. Закрилось майже 120 тисяч фопів.

Втім вже у другому кварталі ситуація стабілізувалася: відкриття майже зрівнялись із показниками минулого року, а закриттів навіть поменшало. Так, з квітня по червень відкрилось 73 799 фопів, що лише на 3% менше, ніж за такий самий період торік. Ще 51 830 підприємців припинили свою роботу, що на 27% менше, ніж за той самий період торік.

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Водночас більшає підприємців, які існують не довше двох тижнів (так званих ФОПів-одноденок). Цьогоріч таких бізнесів зафіксовано вже 5 323. До порівняння, у 2021 році їх нараховувалось лише 96.

Згідно з даними, більшість нових підприємств у цьому році зареєстрували жінки - 61% від усіх відкритих ФОПів (83,7 тис.). На чоловіків припадає 39% або 53,8 тис. нових справ.

Найчастіше підприємці обирають торгівлю - як роздрібну (39,5 тис. новостворених ФОПів), так і оптову (10,7 тис). Також серед популярних напрямків: ІТ, інформаційні послуги та надання інших індивідуальних послуг. Втім ці ж галузі й найбільше втрачають: лише у сфері роздрібної торгівлі за пів року закрилися понад 48 тисяч ФОПів, а в ІТ - 18 тисяч.

Найбільше нових бізнесів відкрили в Києві - 18,8 тисячі. Ще 13 тисяч на Дніпропетровщині та 10,4 тисячі - на Львівщині. Однак і за кількістю припинень столиця також лідер: тут закрилися 20,6 тисячі. Далі йде Харківщина - 13,6 тисячі та Дніпропетровщина - 13,6 тисячі.

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В Україні з січня по квітень 2025 року на один новостворений бізнес припадало 1,5 закритих.

Станом на 1 квітня 2025 року, борги українців за мікрокредитами склали 24,28 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж було на початку повномасштабної війни - у квітні 2022 року. Лише за перший квартал 2025 року борг збільшився на 4,3 млрд грн або 22%.

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