У Мінцифрі спростували інформацію про "злив" даних з "Дії", про який раніше повідомлялося у мережі. Зокрема заступник Міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар Віталій Балашов наголосив, що після інформації про можливий "злив" команда міністерства провела відповідне розслідування.
"Поширені файли - фальсифікація та не походять із систем "Дії" і не є результатом їхнього зламу чи витоку. Конкретно - опубліковані файли це суміш раніше відомих "зливів" з комерційних джерел які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як "свіжа" база даних. Це типова практика чорного ринку: старі витоки "освіжили" підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману", - наголосив він.
За словами Балашова, Мінцифра розцінює поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на застосунок "Дія" та підрив довіри до державних сервісів.
"Вкотре наголошуємо, "Дія" не зберігає персональних даних - система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі. У підтвердження цього - в березні 2024 року було оприлюднено код "Дії". Він знаходиться у відкритому доступі, і будь-хто може переконатися, що в ньому немає прихованих баз із даними громадян", - запевнив посадовець.
Інші повідомлення про витік даних з державних сервісів
Раніше в Україні заявили про витік даних під час запуску "е-Нотаріату". Однак у Міністерстві цифрової трансформації заперечили таку інформацію.
"Інформація про витік персональних даних українців під час тестування системи "е-Нотаріату" не відповідає дійсності. Важливо розуміти: нотаріуси у своїй роботі щодня користуються реєстрами довіреностей і спадкових справ і працюють із цими даними на законних підставах з дотриманням правил нотаріальної таємниці", - запевнили у переданому УНІАН релізі від Мінцифри.