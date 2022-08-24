Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон офіційно погасили спеціальний поштовий блок марки "Вільні, Незламні та Непереможні!".
Як передає кореспондент УНІАН, офіційна церемонія погашення відбулася в Києві з нагоди Дня Незалежності України.
Зеленський і Джонсон погасили марки спеціальним штемпелем і поставили свої підписи.
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що сьогоднішня марка присвячена 31-й річниці Незалежності України та шести місяцям захисту та оборони державної незалежності від російської агресії.
Також на церемонії погашення марки був присутній автор поштових ескізів – український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін.
День Незалежності України:
23 і 24 серпня високопосадовці називали найнебезпечнішими через загрозу ракетних обстрілів. Попри це, до Києва у вівторок вранці, 23 серпня з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда.
24 серпня до Києва приїхав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
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