Президент України і прем'єр-міністр Великобританії в Києві погасили марки штемпелем і поставили свої підписи.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон офіційно погасили спеціальний поштовий блок марки "Вільні, Незламні та Непереможні!".

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна церемонія погашення відбулася в Києві з нагоди Дня Незалежності України.

Зеленський і Джонсон погасили марки спеціальним штемпелем і поставили свої підписи.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що сьогоднішня марка присвячена 31-й річниці Незалежності України та шести місяцям захисту та оборони державної незалежності від російської агресії.

Також на церемонії погашення марки був присутній автор поштових ескізів – український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін.

День Незалежності України:

23 і 24 серпня високопосадовці називали найнебезпечнішими через загрозу ракетних обстрілів. Попри це, до Києва у вівторок вранці, 23 серпня з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда.

24 серпня до Києва приїхав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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