Столична влада вирішила не зупиняти рух громадського транспорту на період жорсткого карантину.

Стежити за дотриманням обмежень у громадському транспорті у Києві під час локдауну будуть поліція й муніципальна охорона.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, інших варіантів, крім фізичного обмеження кількості людей у транспорті, на сьогоднішній день немає. При цьому чиновник визнав, що зробити це в метро досить складно.

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"Звичайно, будуть ті чи інші обмеження на вхід по станціях, особливо центральним, але разом з тим в першу чергу це свідомість пасажирів. Контроль буде обов'язково, як в наземному транспорті, так і в метрополітені. Ми задіяли муніципальну охорону спільно з Національною поліцією якраз для контролю масочного режиму в метрополітені, така ж ситуація буде і в громадському транспорті, є відповідні підрозділи Міністерства інфраструктури, які повинні забезпечити правила перевезення пасажирів з введенням обмежень", - сказав він.

За словами Поворозника, контроль буде як за перевезенням пасажирів, так і за обробкою транспорту.

"Ми будемо моніторити ситуацію, для нас основний показник – безперебійна робота медичної системи міста, на сьогодні ситуація складна, але не критична. За минулу добу госпіталізовано понад 300 осіб, виписано всього 21, з такими темпами нам не вистачить і 100 тис. ліжок, якщо ми не зупинимо поширення хвороби", - додав заступник голови КМДА.

Карантин у Києві: як працюватиме громадський транспорт

Як зазначили в КМДА, транспорт курсуватиме:

з наповненістю не більше 50 відсотків місць;

з умовою дотримання протиепідемічних правил - масочного режиму і соціальної дистанції.

Посилений карантин у столиці триватиме до 9 квітня.

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Автор: Юрій Годован