Зазначається, що транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50 відсотків місць.

Київ не зупинятиме роботу громадського транспорту (наземного та метрополітену), проте він працюватиме із суворим дотриманням протиепідемічних норм.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

Читайте такожКиїв йде на жорсткий тритижневий карантин: що заборонено з 20 березня (список)Зазначається, що відповідне рішення ухвалили на засіданні Постійної комісії з питань ТЕБ та НС КМДА.

«Кабінет Міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки. Уряд надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо карантинних обмежень в роботі громадського транспорту», – пояснив Поворозник

Карантин у Києві: як працюватиме громадський транспорт

Як зазначили у КМДА, транспорт курсуватиме:

з наповненістю не більше 50 відсотків місць;

з умовою дотримання протиепідемічних правил – маскового режиму та соціальної дистанції.

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Автор: Катерина Шварц