Тепер волонтери шукатимуть дивом врятованому кролику нових господарів.

Звірячий випадок стався 9 грудня в місті Южне Одеської області. Двірник знайшов на дні сміттєвого контейнера живого декоративного кролика.

Про це повідомила місцевий волонтер Світлана Компанієць в Facebook.

"Ранок починається не з кави. Двірник з Новобілярської, 26 (заводський гуртожиток) помітив на дні сміттєвого контейнера живого кролика. Глибоко, не дістати. Розповів своїй дружині, двірнику з Хіміків, 14. А дружина обмовилася нашій Ірі, яка якраз була на вулиці. Стрімголов, з сумками та речами, Іра помчала, в надії встигнути", - розповіла волонтер.

При цьому вона зазначила, що на кролика накидали сміттєві пакети, а вміст сміттєвого контейнера разом з твариною намагалися висипати у сміттєвоз.

Читайте такожВ Одеський зоопарк привезли пораненого мисливцями журавля"Вже викотили контейнер до сміттєвоза, а Іра ще тільки підбігала. Зверху вже були навалені мішки зі сміттям. Кролика зовсім не видно. Почали по одному обережно діставати (добре, що зараз сміття в пакетах). І ось, серед сміття та недоїдків, - сіренький маленький кролик. Вушка притиснув, тремтить від страху", - поділилася жінка.

Тепер кролику будуть шукати нових господарів, які його будуть любити та про нього піклуватися.

Як раніше повідомляв УНІАН, у столичному парку жінка кинула собаку і сповістила запискою, що поїхала до Польщі й не повернеться за ним.

Собаку забрали в клініку, тепер йому загрожує потрапляння в притулок. Волонтери намагаються знайти Джеку нових господарів.

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Автор: Анастасія Горбачова