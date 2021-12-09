У столичному парку жінка покинула собаку та сповістила запискою, що поїхала до Польщі / фото facebook.com/maryna.liapina

У столичному парку жінка покинула собаку та сповістила запискою, що поїхала до Польщі та не повернеться по нього.

Про інцидент у Facebook повідомила киянка Марина Ляпіна.

В одному зі столичних парків помітили покинутого пса. Собаку залишили прив'язаним до лавки з іграшкою та запискою наступного змісту:

"Джек хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки тому мушу його оставить". 

У столичному парку жінка покинула собаку та сповістила запискою, що поїхала до Польщі  / фото facebook.com/maryna.liapina

Зоозахисниця Юлія Трусанова уточнила, що це сталося у парку Бабин Яр на Дорогожичах.

У столичному парку жінка покинула собаку та сповістила запискою, що поїхала до Польщі  / фото facebook.com/maryna.liapina

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За словами Ляпіної, пес чекав на господарку і не намагався втекти з місця попри сніг і дощ. Коли очевидці спробували відв'язати його, Джек побіг убік, де, мабуть, раніше мешкав.

Собаку забрали до клініки, тепер йому загрожує попадання до притулку. Волонтери намагаються знайти Джеку нових господарів.

У столичному парку жінка покинула собаку та сповістила запискою, що поїхала до Польщі  / фото facebook.com/maryna.liapina​​​​​​

Нагадаємо, дев'ятирічний аляскінський маламут Нанук знайшов нову родину після того, як його попередня господиня померла.

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Автор: Анастасія Печенюк