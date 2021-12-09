Волонтери шукають тварині новий дім.

У столичному парку жінка покинула собаку та сповістила запискою, що поїхала до Польщі та не повернеться по нього.

Про інцидент у Facebook повідомила киянка Марина Ляпіна.

В одному зі столичних парків помітили покинутого пса. Собаку залишили прив'язаним до лавки з іграшкою та запискою наступного змісту:

"Джек хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки тому мушу його оставить".

Зоозахисниця Юлія Трусанова уточнила, що це сталося у парку Бабин Яр на Дорогожичах.

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За словами Ляпіної, пес чекав на господарку і не намагався втекти з місця попри сніг і дощ. Коли очевидці спробували відв'язати його, Джек побіг убік, де, мабуть, раніше мешкав.

Собаку забрали до клініки, тепер йому загрожує попадання до притулку. Волонтери намагаються знайти Джеку нових господарів.

Нагадаємо, дев'ятирічний аляскінський маламут Нанук знайшов нову родину після того, як його попередня господиня померла.

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Автор: Анастасія Печенюк