В одному з сіл Одеської області скоїли підпал, поділилися рятувальники.

В Ізмаїльському районі Одеської області невідомі підпалили чотири фермерські трактори.

Як поділилися у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, відповідне повідомлення надійшло в службу порятунку лише сьогодні.

Завдані збитки – 1,5 млн грн. Загиблих і постраждалих на місці події немає.

Читайте такожПідпал авто журналіста на Закарпатті: затримано підозрюваного, названо мотив злочину (фото)За словами заявника, вночі 8 грудня виникла пожежа на території приватного фермерського господарства, розташованого в селі Первомайське, на вулиці Вишнева.

В результаті вогнем пошкоджено та частково знищено чотири фермерські трактори. Пожежа була ліквідована місцевими жителями водою з відер на загальній площі 45 кв. м.

Причина загоряння – занесення джерела запалювання з зовні невстановленою особою (підпал).

Раніше повідомлялося, що в центрі Одеси в результаті пожежі в житловому будинку-пам'ятці архітектури загинув чоловік. Займання сталося у квартирі на третьому поверсі триповерхового житлового будинку на вул. Мала Арнаутська, 45.

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Автор: Лариса Козова