Серед дітей еміграційні настрої вищі, ніж серед їхніх батьків.

Кожен четвертий український підліток розглядає можливість міграції за кордон в майбутньому, і визначальними факторами тут є перспективи розвитку та доступні можливості, а не питання безпеки. Про це йдеться у результатах дослідження у сфері освіти "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні", яке ініціювала "Фундація Олени Зеленської".

У дослідженні зазначається, що 82% підлітків бачать своє майбутнє обнадійливим, а ще 60% - бачать обнадійливим майбутнє України.

Водночас дослідження показало, що кожна четверта дитина розглядає міграцію за кордон. Утім, більше батьків хотіли б, щоб їхні діти лишалися в Україні, - 57%.

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"Визначальними факторами у виборі дітей є розвиток і можливості, а не безпекові міркування", - зауважують автори дослідження.

Так, чотири основні причини бажання еміграції серед підлітків - це більші можливості за кордоном (80%), бажання побачити світ (64%), вища якість освіти (39%) та безпекові чинники (38%).

Зазначається, що бажання підлітка залишити Україну підвищується, якщо:

дітина з міста, а не із села,

дитина бачить майбутнє України безнадійним,

її батьки мають вищий рівень освіти,

дитина вже визначилася з майбутньою професією,

має вищий рівень самооцінки володіння англійською мовою.

Зазначається, що вказані результати були отримані у рамках дослідження, яке проводилося KSE Institute у співпраці з гуманітарною організацією "Людина в біді". Загалом було опитано понад 10 тисяч респондентів, зокрема понад 5 тисяч підлітків віком від 13 до 16 років та стільки ж їхніх батьків або опікунів.

Інші опитування в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українськомовних школах.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 58% респондентів виступають проти вивчення російської мови в школі. У 2023 році таких було 52%. Водночас у 2019 році 81% вважали, що російську мову варто вивчати в школах.

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