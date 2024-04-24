Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня.

Міністерство оборони опублікувало пояснення до прийнятного напередодні закону про мобілізацію. Він набере чинності 18 травня.

Так, у міністерстві звернули увагу на взяття на військовий облік призовників. Це мають робити працівники місцевих ТЦК та СП у період з січня по березень кожного року. На облік будуть братися громадяни 17 років. Виключення – особи, які відбувають покарання.

Виключення з військового обліку можливе за умови смерті громадянина, а також у разі визнання зниклим безвісти, припинення громадянства України чи досягнення граничного віку перебування в запасі.

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Також, у міністерстві пояснили різницю між базовою загальновійськовою підготовкою та військовою службою. Так, загальновійськова підготовка проходитиме у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах ЗСУ та інших військових закладах.

Натомість базова військова служба доступна для всіх громадян віком від 18 до 24 років. Період проходження служби обирається особою самостійно. Для цього їм потрібно пройти медичний огляд, професійно-психологічний відбір, засідання комісії та прибути за повісткою до територіального центру.

Крім того, в міністерстві пояснили питання військово-транспортного обов'язку. Так, вилучати транспорт можуть у державних органів, місцевого самоврядування, підприємств та громадян-власників транспортних засобів. В останньому випадку транспорт не можуть вилучити, якщо це єдиний засіб пересування в людини.

Стосовно мотивації, в міністерстві пояснили, що після укладання першого контракту військовослужбовці мають право на компенсацію до 50% від першого внеску за іпотеку. Після першого року служби громадянин отримує 100 тисяч грн компенсації – стільки ж після другого.

У міністерстві також прокоментували питання надання консульських послуг. Так, йдеться про те, що право на консульські військовозобов'язані чоловіки віком від 16 до 60 року мають лише за умови оновлених військово-облікових даних.

Зупинка консульських послуг для українців

Напередодні, в українських консульствах припинили прийом документів чоловіків призовного віку на отримання консульських послуг. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що це виконання закону про мобілізацію.

На думку юриста Євгена Зурнаджі, доручення МЗС щодо припинення надання консульствами послуг чоловікам не має законних підстав, тому що документ про мобілізацію наразі не набув чинності.

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