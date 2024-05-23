Український закон про мобілізацію засуджених принципово відрізняється від російської практики, яка дозволяла виходити на волю навіть убивцям-рецидивістам і педофілам, каже експерт.

Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії ув'язнених можуть бути добровільно мобілізовані до лав ЗСУ. У Міністерстві оборони пояснили, що рішення про мобілізацію залежатиме не лише від особистого бажання та складу злочину засуджених, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу до свого підрозділу.

Адвокат, кандидат юридичних наук Володимир Піщида розповів УНІАН про процедурні нюанси цього процесу, наскільки він може бути ефективним та яка кількість ув'язнених може посилити ЗСУ в захисті нашої держави.

Чи можна розраховувати, що засуджені погоджуватимуться на мобілізацію саме для того, щоб воювати, а не втекти, скориставшись ситуацією? Якщо людині відбувати покарання ще 10 чи 20 років, а їй пропонують іти воювати, і вона зрозуміє, що є ризик з війни не повернутися. Зважаючи на це, яка ймовірність, що засуджені не будуть дезертирувати ще на навчанні, не намагатимуться здатися в полон одразу або здати місце розташування частини за гроші?

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Ті засуджені, які мають право добровільно мобілізуватися, вони виходять на умовно-дострокових умовах. В цивільному житті особа, яка вийшла умовно-достроково, забов’язана з’являтися на відмітку до райвідділу. У випадку ж, якщо така особа буде мобілізована, будуть сформовані відповідні адміністративні одиниці та відповідальні особи, які будуть контролювати її місцеперебування у військовій частині чи місці дислокації.

В Україні довго висміювали набір ув'язнених у Росії. Наскільки виправданим є ризик залучення засуджених? Новини з Росії показали, що реабілітовані поверталися додому і одразу ж чинили ті ж тяжкі злочини, які привели їх раніше до в'язниці.

Варто розуміти, що у нас законодавство щодо мобілізації засуджених відрізняється. Причому, дуже. Якщо не помиляюся, в Росії взагалі законом не передбачено, навіть напряму заборонено мобілізувати засуджених. У нашому випадку мобілізованими можуть бути лише ті особи, які не вчиняли тяжких або особливо тяжких злочинів. Тобто, якщо у них в РФ призову підлягають особи, які вчинили соціальні злочини, як вчинили одне чи більше вбивств, педофіли, то у випадку українського законодавства такі особи не підлягають мобілізації, не мають право на умовно-дострокове звільнення. Тобто, у нас мова йде лише про тих осіб, які вчинили злочини середньої тяжкості, це також економічні злочини. Однак є винятки щодо корупційних злочинів у особливо великих масштабах. А так, в принципі, мобілізації підлягають тільки ті засуджені, які не чинили тяжких або особливо тяжких злочинів.

Називають різні цифри засуджених, які можуть посилити фронт. Від 5 до 15 тисяч. Наскільки ця кількість може бути критичною на тлі тої кількості, яку планують мобілізувати?

Різні посадові особи називають абсолютно різні цифри. Найбільшу цифру, яку бачив я, - це 50 тисяч. Це доволі серйозна чисельність.

Наскільки досконало прописаний закон щодо мобілізації засуджених? Чи не вийде так, що та проблем може бути більше, ніж ефекту від цього процесу?

У нас будь-які нові нормативно-правові акти потребують доопрацювання після їх застосування на практиці. Думаю, у тому варіанті, як це написано, хоча він доволі непоганий, проте на практиці завжди щось може йти не так, тому законодавці можуть впродовж короткого проміжку часу внести певні доповнення. Але не бачу великої проблеми в цьому.

Як відбуватиметься на практиці інтеграція засуджених до військового колективу? Чи досконало пропрацьовано питання того, де будуть служити мобілізовані засуджені? Чи не виникне протиріч з іншим особовим складом?

Є, звісно ж, відмінності від звичайної мобілізації. Явки, наприклад. Особа, яка не є засудженою має з’явитися д ТЦК з повісткою чи добровільно. У засудженого такої можливості немає. Тобто, ці відмінності доволі очевидні. Все напряму залежить від того, що особа перебуває в місці, яке вона самостійно покинути не може, тому для мобілізації має звертатися до адміністрації закладу виконання покарання.

Щодо мобілізованих засуджених, це будуть спеціальні підрозділи. Їх не будуть змішувати з тим особовим складом, який не був мобілізований з місць позбавлення волі. Якщо говорити про ту цифру, яку я назвав (50 тисяч осіб – УНІАН), мені здається по всій Україні вона доволі реалістична. Засуджених в Україні доволі багато. Судячи з того, що у нас все частіше мобілізаційні заходи проводять жорсткіше, думаю, що такий ресурс, буде доволі результативним. Тобто, вважаю, такий набір матиме результат. Тому що людей не вистачає. Думаю, що це буде перспективно.

В Україні вже почали приймати перші рішення стосовно мобілізації засуджених громадян. Так, двом чоловікам дозволили підписати контракт із Національною гвардією. Коли, на вашу думку, фронт буде посилено цими бійцями?

Це залежить від багатьох факторів. Наприклад, від наявності військової спеціальності. Можливо, особа, яка була засуджена за скоєння злочину, закінчувала якийсь вищий навчальний заклад, військовий заклад, має спеціальні знання, які будуть корисні для фронту. Або ж це просто особа, засуджена з вчинення злочину, проте немає ніяких спеціальних знань. Тому багато чого залежить від підготовки. Їх не зможуть скоплектувати і відразу відправити а фронт, це ж буде катастрофа. Тобто, це вже процедурні військові питання, а не юридичні.

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