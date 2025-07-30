За його словами, ЗМІ переважно показують лише окремі скандальні випадки, тоді як загальна ситуація стабільна.

Новий міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні мобілізація Україні триває за планом.

"Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації", - сказав він у інтерв'ю BBC.

За його словами, це дуже почесно.

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"І навіть прикро, що ми часто на це не звертаємо уваги. Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація - це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% - це свідоме рішення українців", - додав Шмигаль.

За його словами, ЗМІ переважно показують лише окремі скандальні випадки, тоді як загальна ситуація стабільна. Він підкреслив:

"Впевнений, ви розумієте, воно ж не просто так в соцмережах розкручується, підсвічується. Найболючіші моменти показуються. Це те, про що я казав. Порахуйте скільки цих кадрів в соцмережах, і співставте з обсягами мобілізації".

Міністр впевнений, що без мобілізації і роботи ТЦК Україна б цю війну вже давно програла.

Мобілізація в Україні

Раніше народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповідав, що мобілізація в Україні відповідає планам Генштабу: щомісяця до війська залучається близько 30 тисяч чоловік.

Він підкреслив, що всі механізми залучення до лав збройних сил, які парламентарі дозволили проваджувати через закон, дають свій результат.

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