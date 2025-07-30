Новий міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні мобілізація Україні триває за планом.
"Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації", - сказав він у інтерв'ю BBC.
За його словами, це дуже почесно.
"І навіть прикро, що ми часто на це не звертаємо уваги. Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація - це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% - це свідоме рішення українців", - додав Шмигаль.
За його словами, ЗМІ переважно показують лише окремі скандальні випадки, тоді як загальна ситуація стабільна. Він підкреслив:
"Впевнений, ви розумієте, воно ж не просто так в соцмережах розкручується, підсвічується. Найболючіші моменти показуються. Це те, про що я казав. Порахуйте скільки цих кадрів в соцмережах, і співставте з обсягами мобілізації".
Міністр впевнений, що без мобілізації і роботи ТЦК Україна б цю війну вже давно програла.
Мобілізація в Україні
Раніше народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповідав, що мобілізація в Україні відповідає планам Генштабу: щомісяця до війська залучається близько 30 тисяч чоловік.
Він підкреслив, що всі механізми залучення до лав збройних сил, які парламентарі дозволили проваджувати через закон, дають свій результат.