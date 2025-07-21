Механізми залучення до війська, які ВРУ дозволили проваджувати через закон, дають свій результат, зазначив нардеп Веніславський.

На сьогоднішній день мобілізація в Україні відповідає планам Генштабу: щомісяця до війська залучається близько 30 тис чоловік. Про це сказав, народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час прес-конференції.

"Буду адресувати до слів президента як Верховного Головнокомандувача. Він сказав, що на сьогоднішній день ми проводимо мобілізацію відповідно до тих планів, які має Генеральний штаб Збройних сил України. Тобто мобілізується біля 30 тис чоловік щомісяця", - зазначив він.

Веніславський додав, що зараз досить інтенсивно розвививаються рекрутингові мережі в Україні.

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"І рекрутинг суттєво збільшується в оцій загальній частині тих громадян України, які вступають на військову службу. Раніше це було до 5%, зараз вже більше 10%. І це постійно збільшується", - сказав нардеп.

Він підкреслив, що всі механізми залучення до лав збройних сил, які парламентарі дозволили проваджувати через закон, дають свій результат. Веніславський резюмував:

"І я думаю, що мобілізація відбувається, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні Сили України і громадяни України. Але в такій війні, яка триває вже три з половиною роки, не перебувала жодна країна сучасного світу за останні майже 100 років. Тому ми маємо виходити з реалій. І, на превеликий жаль, не завжди все відбувається так, як хотілося б. Але я думаю, що поступово ми прийдемо до тої моделі, яка буде задовольняти і громадян, і військове командування".

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, днями також народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко сказав, що Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч особового складу.

Перед цим Верховна Рада України ухвалила закон, яким дозволила чоловікам старше 60 років укладати контракт для проходження військової служби. В раді зауважували, що це можливість для досвідчених фахівців допомагати на небойових і спеціалізованих посадах. Примусу немає і мова йде лише про вмотивованих, професійних добровольців, зауважував нардеп Костенко.

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