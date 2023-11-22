Постраждалі отримали незначні ушкодження, після надання меддопомоги їх відпустили.

На Рівненщині внаслідок наїзду автомобіля на бетонні блоки блокпоста травмувалися четверо осіб, двоє з яких – неповнолітні.

Як інформує поліція Рівненської області, про ДТП в Сарненському районі на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" до поліції вчора о 21:06 повідомили медики "швидкої".

Правоохоронці на місці події з'ясували, що 25-річний водій автомобіля "Citroën Jumpy", не врахував стан дорожнього покриття, не вибрав безпечної швидкості руху, проігнорував встановлені обмежувальні знаки та допустив наїзд на бетонні блоки блокпоста.

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Зазначається, що у салоні також перебували четверо осіб — усі жителі села Лінчин. Пасажирів віком 13-ти, 14-ти, 20-ти та 23-х років доставили до лікарні. Вони отримали незначні тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги їх відпустили.

Водій за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Загибель журналістки у ДТП на Миколаївщині – що відомо

На Миколаївщині у ДТП загинула місцева журналістка Олена Левицька.

Трагедія сталася ввечері 19 листопада. Військовий автомобіль та легковик, за кермом якого перебувала журналістка, зіткнулись на трасі поблизу села Єфремівка Новобузького району. Водійка та пасажир – її чоловік – від отриманих ушкоджень померли в лікарні. Відкрито кримінальне провадження.

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