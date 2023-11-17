У Львові патрульні на службовому автомобілі скоїли наїзд на пішохода, від отриманих травм він помер у лікарні. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
"Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого госпіталізували. Однак у лікарні чоловік помер", - йдеться у повідомленні.
Департаментом патрульної поліції проводиться службове розслідування. Патрульні відсторонені від виконання службових обовʼязків, надають необхідні покази.
У Києві на блокпосту автомобіль збив військову - деталі
На початку листопада у Києві автомобіль збив співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту.
Як з’ясували правоохоронці, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем "Рено", рухався по Броварському проспекту з боку Броварів до Києва. Наїзд на військову стався, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована. Водія перевірили на стан сп'яніння, він був тверезий.