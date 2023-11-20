Її чоловіком був бойовий офіцер, він також загинув.

Державне бюро розслідувань України розпочало розслідування смертельної ДТП на Миколаївщині, у якій загинула українська журналістка Олена Левицька.

У повідомленні ДБР не вказується її прізвище. Водночас Національна спілка журналістів України зазначає, що це саме вона - журналістка, яка упродовж останніх п’яти років працювала на "Новинах-N".

В ДБР зазначають, що уже розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військового автомобіля. Там повідомили кілька деталей щодо трагедії.

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"Трагедія трапилась близько шостої вечора 19 листопада 2023 року. Військовий автомобіль та легковик, за кермом якого перебувала журналістка одного з Миколаївських ЗМІ, зіткнулись на трасі поблизу села Єфремівка, Новобузького району. Водійка та пасажир - її чоловік від отриманих ушкоджень померли в лікарні", - сказано в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження або загибель потерпілого). Санкція статті передбачає покарання - до 10 років позбавлення волі.

На фото, які опублікувало ДБР, видно, що в момент ДТП на трасі був сніг, ожеледиця.

Інформаційна служба НСЖУ повідомляє, що ДТП сталася на трасі Н-11 "Дніпро - Миколаїв". Несумісні з життям травми отримали миколаївська журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій. Обоє вони померли в медичній установі.

Колеги Левицької із видання "Новини-N" зазначають, що Олену любили та цінували в колективі за характер, веселу вдачу й доброту, глибокий професіоналізм та порядність.

"Всі щиро раділи, коли вона повідомила, що виходить заміж. Її обранцем став бойовий офіцер, який з перших днів війни захищав нашу країну від російської агресії. На жаль, доля виявилася надто жорстокою до закоханих, відпустивши їм трохи більше п’яти місяців подружнього життя. Олені було 29 років", - сказано в повідомленні.

На території Польщі розбився автобус з українцями

19 листопада, польські ЗМІ повідомили про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у селі Верешин Люблінського воєводства. Вранці мікроавтобус, в якому знаходилися українці, врізався у дерево.

Згодом у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що внаслідок аварії загинули троє українців: дві жінки та шестирічна дитина. Ще четверо людей доправили до лікарень.

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