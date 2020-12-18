Кількість випадків захворювання на COVID-19 в Україні наближається до 950 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили 12630 нових інфікованих коронавірусом.
З початку пандемії підтверджено 944381 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 561222 українці одужали, 16256 - померли.
Перемир’я на Донбасі
Російсько-окупаційні війська за добу вісім разів порушили режим припинення вогню, провокуючи українських військових обстрілами.
Напередодні бойовики передали тіло українського військового. За даними ЗМІ, бійця було задушено.
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