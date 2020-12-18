Україна вже декілька місяців живе в умовах карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус.

Кількість випадків захворювання на COVID-19 в Україні наближається до 950 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 12630 нових інфікованих коронавірусом.

З початку пандемії підтверджено 944381 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 561222 українці одужали, 16256 - померли.

Перемир’я на Донбасі

Російсько-окупаційні війська за добу вісім разів порушили режим припинення вогню, провокуючи українських військових обстрілами.

Напередодні бойовики передали тіло українського військового. За даними ЗМІ, бійця було задушено.

Головні новини України: що важливо знати 18 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська