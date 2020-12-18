Головні новини України 18 грудня 2020 / фото REUTERS

Кількість випадків захворювання на COVID-19 в Україні наближається до 950 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 12630 нових інфікованих коронавірусом.

З початку пандемії підтверджено 944381 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 561222 українці одужали, 16256 - померли.

Перемир’я на Донбасі

Російсько-окупаційні війська за добу вісім разів порушили режим припинення вогню, провокуючи українських військових обстрілами.

Напередодні бойовики передали тіло українського військового. За даними ЗМІ, бійця було задушено.

Новини України 18 грудня 2020 / фото УНІАН

Головні новини України: що важливо знати 18 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська