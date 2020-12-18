Наразі невідомо, чи вже вручено Татарову підозру.

Виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

“Так, дійсно, Грищук підписав підозру Олегу Татарову”, - сказав співрозмовник УНІАН.

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Наразі невідомо, чи вже вручено цю підозру Татарову.

Співрозмовник додав, що йдеться про справу "Укрбуду", у якій Татаров був адвокатом.

За словами джерел Української правди, підозру мають вручити сьогодні, 18 грудня.

Справа скандального забудовника Микитася

Правоохоронці з грудня 2017 року здійснюють розслідування оборудки з нерухомістю Нацгвардії.

Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (надалі реорганізовано в ГУ Нацгвардії) та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини малі збудувати житловий будинок. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир в елітному Печерському районі в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва. Вартість цих квартир, за даними експертизи, на 81 млн 635 тис. 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири на Печерську.

До 24 грудня екс-президент корпорації "Укрбуд", колишній нардеп Максим Микитась мав перебувати під арештом в СІЗО, проте він і його співробітники пішли на співпрацю з детективами НАБУ і прокурорами САП.

Микитась і дві його співробітниці дали свідчення, які викривають у корупції колишнє командування Нацгвардії, заступника голови офісу президента Олега Татарова і низку інших відомих людей, у тому числі екс-прем'єра Володимира Гройсмана. На підтвердження своїх слів Микитась надав також записи свого телефону, документи.

1 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.

3 грудня Вищий антикорупційний суд випустив з-під варти під цілодобовий домашній арешт Максима Микитася, підозрюваного в причетності до заволодіння майном Національної гвардії.

Олег Татаров: що відомо

5 серпня президент Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України.

Татаров - випускник Національного університету внутрішніх справ, також закінчив Національну академію внутрішніх справ та Національний університет ім. Т.Шевченка.

У 1999-2014 роках служив в органах внутрішніх справ. З 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.

З 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров, Фаринник, Головко".

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Автори: Олександр Топчій, Дмитро Хилюк