За це рішення проголосували 248 депутатів.

Верховна Рада України призначила Юлію Лапутіну міністром у справах ветеранів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 248 народних депутатів із 342, зареєстрованих у сесійній залі.

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Після голосування Лапутіна склала присягу члена Кабінета міністрів України з трибуни парламенту.

Представляючи подання про призначення Лапутіної, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що вона має значний професійний досвід у сфері безпеки, національної оборони України.

"Знає проблематику ветеранів не зі слів, а на практиці", - додав він.

У своєму виступі перед голосуванням Лапутіна, зокрема, зазначила, що для вирішення питань ветеранів має відбуватися системна державна робота, де поєднані зусилля парламенту, уряду, громадського сектору та ветеранських організацій. Зокрема, вважає вона, повинна відбуватися плідна співпраця з комітетами ВР щодо розробки законопроектів.

Говорячи про підтримку ветеранів, вона, зокрема, наголосила: "Коли приходить звістка про втрату на фронті, – ми всі розуміємо це як трагедію. Проте, коли йде інформація, що черговий ветеран втратив контроль через посттравматичний синдром і наклав на себе руки, - хіба це не така ж трагедія? Точно така. Бо це все втрати через війну. Наслідки цієї війни заважають людині повернутися нормально до роботи, до мирного життя".

У "Слузі народу" до Лапутіної "питань немає"

15 грудня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після засідання фракції, де розглядалися кадрові питання, зазначив, що на ньому найменше запитань було до Лапутіної, яка претендує на посаду міністра у справах ветеранів. "Один із депутатів сказав, що дивишся біографію - і питань немає. Перший в Україні генерал СБУ (ймовірно, йдеться про першу жінку - генерал-майора), бойовий генерал", - зазначив Корнієнко.

Юлія Лапутіна: що про неї відомо

Юлія Лапутіна - українська військовослужбовиця, контррозвідниця, спецпризначенка, кандидат психологічних наук, генерал-майор Служби безпеки України (2020), з 2014 року обіймає посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ.

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Автор: Тетяна Поляковська