Акція протесту ФОПів продовжується вже четвертий день поспіль.

У мітингу учасників акції "SaveФоп" у центрі Києва на Майдані Незалежності беруть участь близько 300 осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронців, котрі спостерігають за дотриманням порядку на головній площі столиці, значно менше.

Учасники зібрання біля стели Незалежності розгорнули польову кухню.

Також на Майдані лунає патріотична музика з автомобіля зі звукопідсилювальною аудіосистемою. Ситуація спокійна.

Напередодні зранку на Майдані залишалось близько сотні протестувальників.

Протести підприємців у Києві: що відбувається

15 грудня в центрі Києва на Майдані Незалежності почалася акція протесту представників руху SaveФОП, які вимагали скасувати карантин для малого та мікробізнесу і прийняти законопроекти № 3853-1 (2), № 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Правоохоронці знесли намети на Майдані, сталася сутичка із застосуванням сльозогінного газу та світлошумових гранат. За даними прес-служби поліції Києва, під час акції в центрі Києва постраждали близько 40 правоохоронців.

16 та 17 грудня акція підприємців на Майдані продовжилася. Вони заявили про намір проводити її мирним шляхом.

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Автор: Віталій Саєнко