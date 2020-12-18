В Офісі генпрокурора вказали, що порушення були допущені на стадії підготовки польотів, на стадії здійснення польоту і на стадії, коли була вже кризова ситуація.

Безпосередньою причиною катастрофи Ан-26 під Чугуєвом, що сталась у вересні цього року, була сукупність помилкових рішень і дій командира за відсутності контролю з боку керівництва управління польотами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник відділу головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок.

Зокрема, заступник керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генпрокурора Сергій Личик наголосив, що досудове розслідування справи буде тривати.

"У ході проведеного в кримінальному провадженні великого комплексу слідчих дій, за результатами проведення військової експертизи, отримано беззаперечні докази, які вказують на те, що порушення правил підготовки польотів, порушення правил польотів та порушення правил експлуатації літальних апаратів мали системний і систематичний характер", - заявив він.

Личик зауважив, що перші три підозри у цій справі є лише першим етапом досудового розслідування.

"Ступінь вини та відповідальності кожної військової службової особи, яка мала відношення до організації та здійснення польотів та експлуатації літака Ан-26, буде надана в ході подальшого розслідування. Держава має надати на сьогоднішній день жорстку кримінально-правову оцінку діям тих осіб, які шляхом свого недбальства і шляхом свідомого порушення правил польотів допустили настання катастрофи літака, допустили загибель наших курсантів", - наголосив Личик.

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За його словами, ці порушення були допущені як на стадії підготовки польотів, оскільки були допущені на борт особи, які взагалі там не мали бути, на стадії здійснення польоту, коли політ дозволявся з порушенням правил експлуатації літального апарату і правил здійснення польоту, так і на стадії, коли була вже кризова ситуація, керівництвом польотів не було вжито достатніх і адекватних заходів для того, щоб уникнути цієї катастрофи.

"Кожна з осіб, яким сьогодні повідомили про підозру, допустила відповідні порушення, які, за результатами військової експертизи в комплексі перебувають в причинно-наслідковому зв’язку з катастрофою, що сталася. Якщо б кожна з цих осіб належним чином виконувала свої обов’язки, належним чином виконувала статути, дотримувалася вимог правил польотів, то катастрофи не сталося б - так зазначають експерти", - заявив Личик.

Своєю чергою, начальник відділу головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок вказав, що досудовим розслідуванням встановлено – безпосередньою причиною катастрофи була "сукупність помилкових рішень і дій командира за відсутності контролю з боку керівництва управління польотами, а саме, не була правильно визначена посадкова конфігурація механізації крила при заході на посадку, були певні помилки в техніці пілотування, неправильно обраний темп".

За словами Приймачка, під час останнього зльоту була виявлена поломка в лівому двигуні вказаного літака.

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"Відповідно, у зв’язку з цією поломкою, зліт потрібно було продовжити, оскільки швидкість розгону була злітною, і літак вже пройшов на злітній полосі точку, з якої можливо було б здійснити безпечну посадку. У подальшому, в зв’язку з неправильним регулюванням потужності двигунів, літак фактично перейшов в режим звалювання і в подальшому некероване падіння. В подальшому вивести з цього стану екіпаж його не міг через дуже низьку висоту", - заявив він.

Він підкреслив, що в ситуацію мали втрутитися керівники управління польотів, які знали, що до польоту допустили льотчика з недостатніми навичками, і забезпечити безпечний політ і посадку вказаного літака.

Авіакатастрофа під Харковом: що відомо

Увечері 25 вересня в Харківській області поблизу Чугуїва під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого перебували 27 осіб - військові льотчики і курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

Державне бюро розслідувань назвало чотири версії катастрофи літака. Серед них - технічна несправність агрегатів літака, неналежне виконання обов'язків членами екіпажу, неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами, та неналежне технічне обслуговування літака.

Члени сімей загиблих військовослужбовців в результаті катастрофи Ан-26 отримають по 1 млн 576 тис. грн допомоги.

28 жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи літака Ан-26Ш, головні з них - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету, системні порушення правил виконання польотів.

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Автор: Костянтин Гончаров